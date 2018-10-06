Солсберецкие проведут фестиваль "Из России с любовью"

В церкви святого Мартина в Солсбери состоится фестиваль русской классической музыки под названием «Из России с любовью», пишет Independent. Independent поясняет, что, как объясняют организаторы фестиваля, название мероприятия позаимствовано у одноименного фильма о Джеймсе Бонде.

На постерах с рекламой мероприятия изображен флаг России и большое сердце. В музыкальную программу войдут сочинения российских композиторов Чайковского, Рахманинова и Шостаковича.

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К сожалению, вот этого шедевра российской музыкальной культуры в программе фестиваля не ожидается.

http://viuly.io/uploads/videos/171/485bfc961f3ce3e5f9c5508eed74fb5c5ecc5c31.mp4

А в общем, зря. Тем более, что власти Солсбери как раз собирались провоить ребрендинг для туристов - может, и вся история со Скрипалем просто PR-повод для смены имиджа? А наши просто подыграли, послав Петрова с Бошировым, типа на шпиль полюбоваться...

А.Б.