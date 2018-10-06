Разрешили экономить на наших жизнях

Минстрой России разрешил делать в жилых домах алюминевую проводку вместо медной.

Алюминевую проводку применяли в советское время, но она была весьма пожароопасной, из-за нее часто случались пожары, поэтому в 1990-е годы ее запретили и повсеместно стали заменять на медную.

Официально заявленная причина разрешения использовать пожароопасную проводку - удешевление строительства.

Удешевление строительства. Уменьшение издержек бизнесменов. За счет наших жизней.

Реальная причина - спасение бизнеса Дерипаски.

За последние 25 лет энергопотребление в квартирах резко выросло. Современные приборы используют много электричества: стиральные машины, пылесосы, посудомоечные машины, мощные музыкальные центры. Качество строительства столь же резко упало.

В итоге мы имеем:

- изначально пожароопасную проводку,

- мощные электрические приборы в каждой квартире, дающие на эту опасную проводку постоянную нагрузку,

- отвратительное качество строительства, несоблюдение и без того ослабленных норм,

- высотные дома, до которых не достают пожарные лестницы (В Москв лестницы стандартных пожарных машин достают только до 8 этажа; машин, чьи лестницы достают до 16 этажа, в Москве всего 2, и базируются они, кажется, в Подольске. Машин, чьи лестницы достают выше 16 этажа, в Москве нет.)

Новостройки официально превращаются в огненные могильники.

И в таких условиях люди соглашаются переезжать из малоэтажных домов советской постройки в бетонные гробы?

Граждане, спасайте свои дома из реновации, пока не поздно. Проводите общие собрания на выход и спасайтесь. Пока у вас есть время. Пока ваши-соседи люмпены не продали вас и ваших детей за 3 квадратных метра бетонной ловушки.