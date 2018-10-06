Киев - первый в рейтинге европейских столиц по отсутствию горячей воды

Киевский мэр Виталий Кличко пошутил над тем, что жители украинской столицы уже полгода вынуждены обходиться без горячего водоснабжения. По его словам, наличие горячей воды в квартирах зависит от поставок газа, с которыми возникли трудности, об этом сообщает "Украинская правда".
"Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают", — заявил градоначальник.
Отвечая на вопрос о том, как сам мэр обходится без горячего водоснабжения, Кличко заявил, что у него "есть бойлер".
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История напомнила высказывание одного среднеазиатского президента, который в ответ на упрек, что его народ годами не видит горячей воды, заявил, что "таджикскому народу горячая вода не нужна". Впрочем, в президентском дворце (бывшем комплексе республиканского ЦК) горячая вода была, безо всяких бойлеров. И без особых объяснений.
Не знаю, есть ли сейчас горячая вода у таджикского народа, но президент тот же.
Так что если кто-то думает, что остроумие киевского мэра как-то повлияет на его дальнейшую политическую судьбу - ошибается.
Удивительно, кстати, что никто не догадался назвать виноватых в том, что в кране нет воды. Это на Украине-то...
Хотя на эту роль вполне подходят и москали, которые не дают газа.
А Украина - це Европа, хотя и без горячей воды в столице. Киев же - первый в рейтинге европейских столиц по отсутствию горячей воды.
А.Б.
напомню я написал 06.10.2018 11:41
но люди не сдавались врагу. Так что Киев выстоит, сомнений нет
а злорадство россиян мерзко попахивает
и еще пара слов написал 06.10.2018 11:35
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ЗЫ: опять-таки, волнуюсь за гундяевских попов, осуществляющих связь тамошних любителей мракобесия с небесной канцелярией... ходят попы ФСБэшные на Украине немытые, вонючие, а в нашу прекрасные страну возвращаться все равно никак не хотят... мазохисты?
JamesTum написал 06.10.2018 11:33
Зафекалюблядь!!!! написал 06.10.2018 11:31
ох-ох написал 06.10.2018 11:27
может лучше про россию написать? наша страна вроде россией называется
хаха написал 06.10.2018 10:54
Может быть, им просто в голову не приходит, что в Эуропе нет горячей воды?
надо еще написал 06.10.2018 10:51
Возвращение к корням.
Древние укры вообще не мылись.
и еще пара слов написал 06.10.2018 10:37