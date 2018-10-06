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Московский листок

Киев - первый в рейтинге европейских столиц по отсутствию горячей воды

Опубликовано 06.10.2018 в разделе комментариев 8

украина война киев
Киев - первый в рейтинге европейских столиц по отсутствию горячей воды

Киевский мэр Виталий Кличко пошутил над тем, что жители украинской столицы уже полгода вынуждены обходиться без горячего водоснабжения. По его словам, наличие горячей воды в квартирах зависит от поставок газа, с которыми возникли трудности, об этом сообщает "Украинская правда".

"Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают", — заявил градоначальник.

Отвечая на вопрос о том, как сам мэр обходится без горячего водоснабжения, Кличко заявил, что у него "есть бойлер".

***

История напомнила высказывание одного среднеазиатского президента, который в ответ на упрек, что его народ годами не видит горячей воды, заявил, что "таджикскому народу горячая вода не нужна". Впрочем, в президентском дворце (бывшем комплексе республиканского ЦК) горячая вода была, безо всяких бойлеров. И без особых объяснений. 

Не знаю, есть ли сейчас горячая вода у таджикского народа, но президент тот же.

Так что если кто-то думает, что остроумие киевского мэра как-то повлияет на его дальнейшую политическую судьбу - ошибается. 

Удивительно, кстати, что никто не догадался назвать виноватых в том, что в кране нет воды. Это на Украине-то...

Хотя на эту роль вполне подходят и москали, которые не дают газа.

А Украина - це Европа, хотя и без горячей воды в столице. Киев же - первый в рейтинге европейских столиц по отсутствию горячей воды.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
напомню я написал 06.10.2018 11:41
в блокадном Ленинграде не было ни горячей воды, ни холодной, ни канализации, ни электричества
но люди не сдавались врагу. Так что Киев выстоит, сомнений нет
а злорадство россиян мерзко попахивает
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(без названия)
и еще пара слов написал 06.10.2018 11:35
Опять-таки... есть такой бобик по кличке Синельников, которого на жыдо-пропагандонском радио "вести фэмэ" называют "нашим корреспондентом в Киеве" и который три раза в день, а иногда и чаще, рассказывает, захлебываясь слюнями, как вот-вот фашистская Украина прекратит свое существование... и этот Синельников тоже ни разу не говорил о том, что у фашистов нет горячей воды... какая-то явная недоработка в путлерастком агитпропе на украинском направлении!
.
ЗЫ: опять-таки, волнуюсь за гундяевских попов, осуществляющих связь тамошних любителей мракобесия с небесной канцелярией... ходят попы ФСБэшные на Украине немытые, вонючие, а в нашу прекрасные страну возвращаться все равно никак не хотят... мазохисты?
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JamesTum
JamesTum написал 06.10.2018 11:33
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Киев - первый в рейтинге европейских столиц по отсутствию горячей воды
Зафекалюблядь!!!! написал 06.10.2018 11:31
А Рашаговния - первая в мире по поголовью красножопых стрекозлов (ент не копытное, а насекомое такое; у нее вместо крылышек сочинение его святейшества Ульяноффа "СацыализЬм как последняя степень загнивания образованных говен", а из жопы торчит клавиатура).
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(без названия)
ох-ох написал 06.10.2018 11:27
как же з а и п а л и эти проплаченные бредни про Украину
может лучше про россию написать? наша страна вроде россией называется
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Re: об этом еще ни разу не сказали
хаха написал 06.10.2018 10:54
Да, ни и Киселев, и Шапира, и Гаспарян при всем при этом, отправляясь на работу, принимают горячий душ.
Может быть, им просто в голову не приходит, что в Эуропе нет горячей воды?
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це перемога
надо еще написал 06.10.2018 10:51
отключить холодную воду и канализацию.
Возвращение к корням.
Древние укры вообще не мылись.
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(без названия)
и еще пара слов написал 06.10.2018 10:37
Странно... в фашистском Киеве уже полгода нет горячей воды, а на жыдо-пропагандонском радио "вести фэмэ" ни Димасик Куликов, ни жыденок Шапира, ни олигофрен Гаспарян об этом еще ни разу не сказали, хотя про Украину эти бобики мусолят свои немытые оральные отверстия часами... как это они такой позитив пропустили?
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