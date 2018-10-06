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Московский листок

Умерла Монтсеррат Кабалье

Опубликовано 06.10.2018 в разделе комментариев 0

Умерла Монтсеррат Кабалье

Монтсеррат Кабалье умерла в больнице Сан-Пау в Барселоне, ей было 85 лет.

Монтсеррат Кабалье - полное имя Мари́я де Монсерра́т Вивиа́на Консепсьо́н Кабалье́ и Фольк (кат. Maria de Montserrat Viviana Concepción Caballé i Folch; 12 апреля 1933, Барселона — 6 октября 2018, там же) — испанская оперная певица (сопрано). Прославилась, в первую очередь, своей техникой бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Пуччини, Беллини и Доницетти. Огромный репертуар (88 ролей), около 800 камерных произведений. За весь период карьеры исполняла самые разнообразные партии — от Памины до Изольды, от Донны Эльвиры до Турандот.

Международная известность пришла к Кабалье в 1965 году, когда в связи с болезнью Мэрилин Хорн она заменила американскую певицу в партии Лукреции Борджии в одноимённой опере Гаэтано Доницетти (концертное исполнение в «Карнеги-холле»). Триумф Кабалье был столь велик, что публика устроила певице 20-минутную овацию.

24 января 1970 года дебютировала в театре «Ла Скала» также в партии Лукреции Борджии. В последующие годы исполнила в театре «Ла Скала» Марию Стюарт, Норму, Луизу Миллер, Анну Болейн. 

С 1972 года выступала на сцене «Ковент-Гардена» в Лондоне (дебют в партии Виолетты в «Травиате»). 

К выдающимся вокальным достижениям Кабалье относятся: 

- партия Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини — видеозапись из древнеримского театра в городе Оранж, сделанная 20 июля 1974 года; также 3 спектакля «Нормы» в рамках гастролей театра «Ла Скала» в Москве летом 1974 года, где Кабалье имела огромный успех (велась запись Центрального телевидения СССР);

- партия Имоджене в опере Винченцо Беллини «Пират» — партия из репертуара эпохи бельканто и, по признанию самой Кабалье, самая трудная в её репертуаре за всю карьеру[источник не указан 943 дня]; запись по трансляции из Флоренции с фестиваля «Флорентийский музыкальный май» (июнь 1967 года);

- партия королевы Елизаветы в опере Гаэтано Доницетти «Роберто Деверё» — Кабалье исполняла её неоднократно и в разные периоды своей карьеры; в частности, сделана запись по трансляции из Нью-Йорка 16 декабря 1965 года (концертное исполнение в «Карнеги-холле»);

- партия Леоноры в «Трубадуре» Джузеппе Верди — запись по трансляции из Флоренции в декабре 1968 года, дирижёр Томас Шипперс; также видеозапись 1972 года из Оранжа, где Монсеррат Кабалье выступала вместе с Ириной Архиповой.

В ноябре 2000 года участвовала в благотворительном концерте-акции фонда «Мир Искусства» «Звезды мира — детям», проходившем в Москве. 

4 июня 2013 года во время визита в Армению, Кабалье посетила и непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.

В декабре 2015 г. суд испанского города Барселона приговорил Монсеррат Кабалье к шести месяцам тюрьмы за мошенничество. Певицу обвинили в неуплате налогов в качестве физического лица в 2010 году в испанскую казну.



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