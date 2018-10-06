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Московский листок

Замёрзшее нищающее население Украины позабавят военным шоу на Азове

Опубликовано 06.10.2018 в разделе комментариев 0

украина всу азов
Замёрзшее нищающее население Украины позабавят военным шоу на Азове

Украина закроет часть Азовского моря в районе Бердянска и поселка Ялта Донецкой области из-за запланированных учений армии и артиллерийских стрельб. Об этом сообщил в Facebook журналист Андрей Клименко. 

Военные маневры назначены на 9–12 октября. Клименко опубликовал координаты закрытой зоны и назвал точный промежуток времени, в течение которого будут проходить стрельбы.

4 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал масштабные маневры в Азовском море. В Государственной думе его заявление назвали провокацией. Российские политики также отметили, что в преддверии выборов украинские чиновники пиарятся, а флот республики находится в плачевном состоянии. 

Кроме того, стало известно, что в украинских учениях «Чистое небо-2018», запланированных на 8–19 октября, примут участие военные стран НАТО. 

Маневры пройдут в Хмельницкой и Винницкой областях, в них задействуют несколько десятков самолетов, в том числе американские и польские истребители.

Напомним, Королевская морская пехота и патрули Королевского флата прибудут на Украину до конца года, а в следующем – существенно расширят присутствие в постсоветской стране. Граждане Великобритании будут нести службу на Черном море. Такую информацию публикует The Daily Telegraph. 

Издание ссылается на министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который после своего визита в Украину заявил, что его военные будут обучать украинских и они будут следить, чтобы, «украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять растущим угрозам». 

От редакции: Оружие - прежде всего. Это лозунг любого буржуазного постсоветского правительства, и РФ тут родня с Украиной: пенсионная реформа заставляет затянуть пояса 90% трудящихся уже сейчас, зато Путин успешно побряцывает советским оружием в Сирии, надеясь им спугнуть и другие угрозы. Украина занимается тем же самым на доступных ей пространствах и имеющимся оружием. И уже не важно, что в Киеве 5 месяцев не было горячей воды, и не важно что у Рады протестуют обнищавшие учёные НАН - главное ведь оружие. Вот на вооружение и воспитание патриотов, на "Азов", безусловно, у частных спонсоров национализма и у государства - всегда найдутся гривны, доллары, евро.

На показательные шоу "поминовения воинов белой расы", оснащённые концертным светом в духе "нашествий" - тоже в казне всегда сыщутся гривенники. А на отопление киевлянам - извините, затягивайте пояса. Уж если вам так нравится жить порознь и друг друга убивать в Днобассе - делитесь и самым последним. И наслаждайтесь азовским военным шоу - для вас же стараемся!..

Д.Ч.  

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