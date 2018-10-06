"Дедолларизация" Сбербанка проходит со скоростью миллиард в месяц

Отток валютных пассивов, привлеченных от физлиц, в сентябре в Сбербанке составил $0,9 млрд в долларовом эквиваленте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации. "Мы подтверждаем отток $0,9 млрд средств физлиц в сентябре (все иностранные валюты в долларовом эквиваленте), однако приток средств юрлиц за сентябрь составил около $1,5 млрд", - отметили в банке.

Ранее Frank RG сообщила на основе своих расчетов, что в сентябре Сбербанк потерял $0,9 млрд валютных средств физлиц после оттока на 1,2 млрд в августе.

В пятницу банк обнародовал результаты деятельности за сентябрь по РСБУ. Совокупный объем средств физлиц в рублевом эквиваленте сократился до 12,192 трлн рублей на 1 октября с 12,399 трлн рублей на 1 сентября. За тот же срок пассивы от корпоративных клиентов увеличились до 6,726 трлн рублей с 6,611 трлн рублей.

Частные клиенты в августе сняли с валютных депозитов "Сбербанка" 1,2 миллиарда долларов, в остальных банках России - еще около 300 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Центробанка РФ и консалтинговой компании Frank RG.

Bloomberg связал отток с валютных депозитов "Сбербанка" с опасениями россиян, что против госбанков России могут ввести санкции США. Повлияли на ситуацию и слухи о возможной конвертации валютных вкладов в рубли. Комментируя предложенный главой "ВТБ" Андреем Костиным план по отказу от расчетов в американской валюте, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что планов подобной конвертации "нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще".

Новости по теме:

Дорогие россияне проводят свою "дедолларизацию" - Сбербанка

Переход с доллара на юань в расеянских транзакциях нереален: КНР слушается США

Минфин козырнул банкиру Костину и кинулся исполнять его "указ о дедолларизации"

Мордашову и его "дочкам", от санкций умученным, окажет широкую поддержку Минфин