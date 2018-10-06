Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Дедолларизация" Сбербанка проходит со скоростью миллиард в месяц

Опубликовано 06.10.2018 в разделе комментариев 0

кризис либералы банки доллар минфин сбербанк
"Дедолларизация" Сбербанка проходит со скоростью миллиард в месяц

Отток валютных пассивов, привлеченных от физлиц, в сентябре в Сбербанке составил $0,9 млрд в долларовом эквиваленте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации. "Мы подтверждаем отток $0,9 млрд средств физлиц в сентябре (все иностранные валюты в долларовом эквиваленте), однако приток средств юрлиц за сентябрь составил около $1,5 млрд", - отметили в банке.

Ранее Frank RG сообщила на основе своих расчетов, что в сентябре Сбербанк потерял $0,9 млрд валютных средств физлиц после оттока на 1,2 млрд в августе.

В пятницу банк обнародовал результаты деятельности за сентябрь по РСБУ. Совокупный объем средств физлиц в рублевом эквиваленте сократился до 12,192 трлн рублей на 1 октября с 12,399 трлн рублей на 1 сентября. За тот же срок пассивы от корпоративных клиентов увеличились до 6,726 трлн рублей с 6,611 трлн рублей.

Частные клиенты в августе сняли с валютных депозитов "Сбербанка" 1,2 миллиарда долларов, в остальных банках России - еще около 300 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Центробанка РФ и консалтинговой компании Frank RG. 

Bloomberg связал отток с валютных депозитов "Сбербанка" с опасениями россиян, что против госбанков России могут ввести санкции США. Повлияли на ситуацию и слухи о возможной конвертации валютных вкладов в рубли. Комментируя предложенный главой "ВТБ" Андреем Костиным план по отказу от расчетов в американской валюте, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что планов подобной конвертации "нет ни со стороны администрации, такого нет, насколько я знаю, вообще".  

Новости по теме:

Дорогие россияне проводят свою "дедолларизацию" - Сбербанка

Переход с доллара на юань в расеянских транзакциях нереален: КНР слушается США

Минфин козырнул банкиру Костину и кинулся исполнять его "указ о дедолларизации" 

Мордашову и его "дочкам", от санкций умученным, окажет широкую поддержку Минфин



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сенаторов убеждали - не позорьтесь!
Сенаторов убеждали - не позорьтесь!
04.10.2018
Если полыхнет на Северном Кавказе
Если полыхнет на Северном Кавказе
06.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Дедолларизация" Сбербанка проходит со скоростью миллиард в месяц (0)
Умерла Монтсеррат Кабалье (0)
Замёрзшее нищающее население Украины позабавят военным шоу на Азове (0)
Киев - первый в рейтинге европейских столиц по отсутствию горячей воды (8)
Разрешили экономить на наших жизнях (6)
Если полыхнет на Северном Кавказе (11)
Максимальные прибыли это смерть трудящихся (5)
Мы пoшли за Лениным, кoтoрый вернул нам не тoлькo "Манас", нo и нашу Рoдину (4)
Сенцов "поголодал" и перестал (0)
Солсберецкие проведут фестиваль "Из России с любовью" (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Если в кране нет воды, виноваты москали
Дарья Митина Дарья Митина: "Мулла"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Закономерность развития
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Все придумано в Солсбери
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Идеология или общественные отношения?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss