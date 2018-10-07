Ставропольская 17. Пришли без предупреждения и начали спиливать железную дверь

5 октября 2018 года произошло новое нападение на дом по адресу Ставропольская 17.
Представители МЧС, Росимущества, полиции, а также непонятные молодчики в балаклавах пришли без предупреждения и начали спиливать железную дверь в подвал. Когда несколько женщин, живущих в доме, спросили - "Зачем?", им ответили, что МЧС необходимо осмотреть объект гражданской обороны. Почему МЧСники просто не попросили жителей пустить их в подвал - так и осталось неясным.
Жительницы дома начали фотографировать молодчиков в балаклавах. Молодчики в ответ набрасывались на них. Полиция не реагировала.
Демонтировав дверь, налетчики уехали. Отметим, что оборудование для отопления дома находится в подвале, а попытки выжить людей из общежития путем разрушения коммуникаций, уже предпринимались. После того, как жители обратились к участковому, дверь была восстановлена.
Приходится ожидать новых попыток лишения жильцов дома по улице Ставропольская 17 честно заработанного жилья.
!!!TOT IOQQ!-VASTAKI!!!&&& написал 07.10.2018 01:30
-Ой, я Вас таки умоляяю-юю! Таки фекальные массы в гав-ностройку, когда милионными толпами шлялись по улицам с плакатами "Нам нужен ельцин!" то таки не думали, что их будут вымораживать, кака тараканов? Таки зря! Именно таки дрессирует бы-дло Мамака -История - то таки да...