Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ставропольская 17. Пришли без предупреждения и начали спиливать железную дверь

Опубликовано 07.10.2018 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 1

власть жилье
Ставропольская 17. Пришли без предупреждения и начали спиливать железную дверь

5 октября 2018 года произошло новое нападение на дом по адресу Ставропольская 17.

Представители МЧС, Росимущества, полиции, а также непонятные молодчики в балаклавах пришли без предупреждения и начали спиливать железную дверь в подвал. Когда несколько женщин, живущих в доме, спросили - "Зачем?", им ответили, что МЧС необходимо осмотреть объект гражданской обороны. Почему МЧСники просто не попросили жителей пустить их в подвал - так и осталось неясным.

Жительницы дома начали фотографировать молодчиков в балаклавах. Молодчики в ответ набрасывались на них. Полиция не реагировала.

Демонтировав дверь, налетчики уехали. Отметим, что оборудование для отопления дома находится в подвале, а попытки выжить людей из общежития путем разрушения коммуникаций, уже предпринимались. После того, как жители обратились к участковому, дверь была восстановлена.

Приходится ожидать новых попыток лишения жильцов дома по улице Ставропольская 17 честно заработанного жилья.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Говорила баба деду -Я в америку уеду! Ах ты ж страя -зда! Туда ж не ходят поезда!
!!!TOT IOQQ!-VASTAKI!!!&&& написал 07.10.2018 01:30
"Приходится ожидать новых попыток лишения жильцов дома по улице Ставропольская 17 честно заработанного жилья."
-Ой, я Вас таки умоляяю-юю! Таки фекальные массы в гав-ностройку, когда милионными толпами шлялись по улицам с плакатами "Нам нужен ельцин!" то таки не думали, что их будут вымораживать, кака тараканов? Таки зря! Именно таки дрессирует бы-дло Мамака -История - то таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сенаторов убеждали - не позорьтесь!
Сенаторов убеждали - не позорьтесь!
04.10.2018
Если полыхнет на Северном Кавказе
Если полыхнет на Северном Кавказе
06.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ставропольская 17. Пришли без предупреждения и начали спиливать железную дверь (1)
В фoкусе камеры - сoциальная реальнoсть (0)
Как профсоюзы предали работника (0)
Королевские ВВС Нидерландов были готовы сбить полный пассажиров Airbus A330-200 (1)
Так куда бежать по сигналу "Воздушная тревога"? (7)
После публикации о пятиэтажном доме Сечина, сайт "МБХ медиа" лишили зеркала (8)
Речные трамвайчики команда Ликсутова выдаст за новейший транспорт... (0)
Итоги голосования по установлению границы между Ингушетией и Чечней - фальсифицированы (2)
Конституционный суд РФ изучит законность пенсионной реформы (8)
Бэнкси зримо доказал буржуа, что искусство или принадлежит народу, или - никому (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: В Нидерландах готовились сбить гражданский самолет с пассажирами
Дарья Митина Дарья Митина: "Гoльнеза"
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк и тoрт
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Если в кране нет воды, виноваты москали
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss