Ставропольская 17. Пришли без предупреждения и начали спиливать железную дверь

5 октября 2018 года произошло новое нападение на дом по адресу Ставропольская 17.

Представители МЧС, Росимущества, полиции, а также непонятные молодчики в балаклавах пришли без предупреждения и начали спиливать железную дверь в подвал. Когда несколько женщин, живущих в доме, спросили - "Зачем?", им ответили, что МЧС необходимо осмотреть объект гражданской обороны. Почему МЧСники просто не попросили жителей пустить их в подвал - так и осталось неясным.

Жительницы дома начали фотографировать молодчиков в балаклавах. Молодчики в ответ набрасывались на них. Полиция не реагировала.

Демонтировав дверь, налетчики уехали. Отметим, что оборудование для отопления дома находится в подвале, а попытки выжить людей из общежития путем разрушения коммуникаций, уже предпринимались. После того, как жители обратились к участковому, дверь была восстановлена.

Приходится ожидать новых попыток лишения жильцов дома по улице Ставропольская 17 честно заработанного жилья.