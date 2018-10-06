Путин заявил о небывалом росте зарплат россиян

Рост реальных зарплат россиян достиг рекордного за последние шесть лет показателя, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании российско-индийского делового форума

"Рост реальных зарплат - 8,7%, это рекордный показатель с 2012 года", - цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, ситуация на рынке труда также улучшается, при этом уровень безработицы составляет 4,7%.

Путин отметил еще одно достижение - позитивную динамику российских макроэкономических показателей. "Обеспечена устойчивость государственных финансов, растут золотовалютные резервы страны, достигнут текущий профицит федерального бюджета", - сказал он.

Отметим, что ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что реальные доходы россиян падают четыре года подряд. По его словам, суммарно за этот период они снизились на 11%. "В этом году впервые получим повышение реальных доходов населения, за восемь месяцев они выросли на 2,6%", - сказал чиновник на заседании Госдумы, отметив при этом, что уровень бедности в стране по-прежнему остается высокий.

"Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума", - заявил Кудрин.

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