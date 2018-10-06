Обласканные Путиным Саудиты пророчат его сырьевой империи уход с рынка

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что в будущем большинство производителей нефти исчезнет с мирового рынка. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

В частности, добыча этого вида сырья сократится в России. «Через девятнадцать лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, с ее десятью миллионами баррелей», — пояснил Аль Сауд.

Помимо этого, саудовский принц предрек уход Китая с мирового рынка нефти примерно через пять лет. По его словам, другие производители сырья также будут «исчезать каждый день». Несмотря на это, спрос на нефть будет расти до 2030 года более чем на один процент в год, поэтому Саудовская Аравия в будущем должна увеличить поставки.

«Мы не думаем, что для Саудовской Аравии в этой области существует какой-либо риск. Сегодня никто не говорит о самолетах, которые летают на электричестве, или о кораблях, которые плавают в море на электричестве. Добавим к этому спрос со стороны нефтехимии и перспективы нефтехимии через 10-30 лет», — резюмировал Аль Сауд.

Ранее Мухаммед Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия не будет платить США за свою безопасность. Он добавил, что соглашение Эр-Рияда и Вашингтона позволяет Саудовской Аравии производить оружие по американской технологии, и это хорошее достижение как для Белого дома, так и для арабской страны.

От редакции: В лучшие свои газетные годы, ещё до слияния с силовигархией в экстазе, до рубежа "Пятой империи" (сырьевой, конечно же) Проханов назвал в передовице "Завтра" нефть топливом революции (году в 2007-м примерно). Вероятно, ему это сочетание шепнула его весьма переменчивая в политпристрастиях муза, и заголовок не был глубоко продуман. Однако суть возможных перемен в экономике схвачена была - точнее некуда. Если нефть переходит в руки восставшего народа через национализацию, если космические зарплаты всех этих топ-менеджеребцов и дивиденды совета директоров отменяются, и вся прибыль от экспорта нефти идёт на развитие индустрии, чтобы и сама нефть перестала быть экспортируемым сырьём (из неё можно всё делать дома, а не покупать потом заграничное, но сделанное из нашей нефти), - то вот оно и есть топливо революции. Причём революции не прекращающейся - нефть сегодня как бы то самое золото, которое когда-то большевики выбивали из обывателя в СССР, чтобы оно перелилось в мощь индустрии, вооружения, и только после слаженной работы всех торгсинов - стала возможна и Великая Победа, то есть торжество слаженности в работе нашего социо-индустриального меанизма - над гитлеровским, хотя изначально превосходство быо на его стороне, вся еропейская индустрия работала на его военную машину.

Однако сказав красивую фразу, Проханов позабыл не только её, но и те силы, к которым она была обращена - и пошёл в друзья как раз к тем, кто обескровливает Россию, к Сечиным-Путиным, торгующим российской нефтью (топливом революции) в интересах мировой контрреволюции, то есть капитализма. Это они питают индустрии конкурентов - в их силовигархических головах даже не возникнет мысль о том, что экспорт нефти это величайшее зло, если не обратить его в развитие собственной индустрии, а иного пути "вставания с колен" не существует. Как некогда приходилось большевикам продавать не просто золото и иконную рухлядь, все эти епитрахили и паникадила, а даже картины из Эрмитажа - так и теперь пришлось бы продавать невозобновляемые ресурсы, чтобы восстановить инустриальный паритет с Западом. Но власть возлюбленного Прохановым Путина далека от этих целей, цели эти поставит лишь свергающая власть силовигархии сила, пролетариат, который системно и обворовывает силовигархия.

Что же не силовигархии, а нам важного сказал саудовский принц? Что топливо революции при нынешнем мировом и внутренне-российском экономическом положении - может тоже исчезнуть. Оно не вечно, а исторически дано - именно нашему поколению, второго шанса (запаса) не будет. Просадят глупо это топливо Путины-Сечины, как это делали их исторические предшественники с состояниями родителей (СССР), - на свои дворцы геленджикские и пятиэтажные дома напротив ХХС, в воздух улетит эта "ступень", эта базисная перспектива, не обопрёшься на неё... А нам ведь необходимо после революции оставить и запасы нефти неприкосновенные, как в США, - именно для своего, локального производства, для обеспечения революции топливом на всех фронтах и этапах. Что силовигархия недавно заискивавшая в лице Путина перед Саудитами села в лужу с такими партнёрами - это мелочи, пиар-проввалы, а вот что у нас всего 19 лет на подготовку Второй социалистической революции, это крайне серьёзно, и кто не услышал звоночка, тот несерьёзно относится и к нашей борьбе и к себе.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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