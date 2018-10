Бэнкси зримо доказал буржуа, что искусство или принадлежит народу, или - никому англия сотбис стрит-арт бэнкси Работа британского стрит-арт-художника Бэнкси самоуничтожилась на аукционе дома Sotheby's в Лондоне сразу после того, как ее продали за миллион фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Financial Times. Первоначальная стоимость картины Girl with Balloon («Девочка с шариком») оценивалась в 200-300 тысяч фунтов, но ее появление на торгах было воспринято очень оживленно, и в итоге она ушла с молотка за 1 042 000 фунтов стерлингов. Однако, как только работа была продана, полотно начало самоуничтожаться с помощью шредера (механизм для измельчения бумаги — прим. Ленты.ру), встроенного в нижнюю часть рамки самим художником. «Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом», — прокомментировал случившееся директор Sotheby's Алекс Бранзик. Сам Бэнкси опубликовал подтверждение случившегося на своей официальной странице в Instagram с подписью Going, going, gone... («Исчезает, исчезает, исчезла...»). На фотографии видно, как из-под рамки торчат измельченные куски картины, а собравшиеся возле работы люди шокированы произошедшим. Girl with Balloon — это одна из самых узнаваемых работ уличного художника Бэнкси. В 2006 году он нарисовал эту картину на холсте акриловыми красками и подписал ее. Она продавалась на аукционе с большой позолоченной рамкой. Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 1990-х. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм. Фирменным стилем Бэнкси считается использование трафаретов. Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает: - В голливудском фильме "Его собачье дело" (2016) с Брюсом Уиллисом в главной роли как раз фигурирует некий уличный художник, который за очень хорошие деньги (имеется и контракт) разрисовывает отели Рэя-еврея, так героя зовут, неприличными картинками. Отыскать художника по ночам на ожидаемых местах арт-преступлений помогают отнюдь не уловки детективов-самоучек, а галеристка, узнавшая руку творца... Стрит-арт таким образом, с одной стороны, не может не учитываться буржуазией и её искусствоведами, с другой - его изначальное пролетарское происхождение, пролетарский (субкультурный) язык, сленг не говорит ничего хорошего буржуазии и "высокому" искусству, а так же его коллекционерам. Таких или похожих эпизодов я помню много - как выяснилось, знаменитое нанесение всё тем же стрит-артовским пульверизатором знака доллара на картину Малевича в Голландии рукою бессмертного Бренера, было "подсмотрено" им в "Бэтмане", а на одной из следующих своих эпат-акций он так и кричал с игрушечным пистолетиком: "Я - бэтман!". За доллар на Малевиче Бренер плодотворно отсидел в комфортной голландской тюрьме - написал там минимум одну книгу. Но Бэнкси превзошёл Бренера - он не чужое-дорогое, а своё умудрился, и не испортить, а вовсе уничтожить: не помещается Улица в кошельке коллекционера и даже в исходной рамочке, как бы ни казалось это на первый взгляд возможно... Умница, что говорить. Not for sale! Тут и Маяковский бы похвалил. Пощёчина буржуазным вкусам и традициям - торгашеским процедурам, - вышла прекрасная. Интересно, подаст ли в суд на художника коллекционер, расставшийся с миллионом?



