Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бэнкси зримо доказал буржуа, что искусство или принадлежит народу, или - никому

Опубликовано 06.10.2018 в разделе комментариев 0

англия сотбис стрит-арт бэнкси
Бэнкси зримо доказал буржуа, что искусство или принадлежит народу, или - никому

Работа британского стрит-арт-художника Бэнкси самоуничтожилась на аукционе дома Sotheby's в Лондоне сразу после того, как ее продали за миллион фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Financial Times. Первоначальная стоимость картины Girl with Balloon («Девочка с шариком») оценивалась в 200-300 тысяч фунтов, но ее появление на торгах было воспринято очень оживленно, и в итоге она ушла с молотка за 1 042 000 фунтов стерлингов. 

Однако, как только работа была продана, полотно начало самоуничтожаться с помощью шредера (механизм для измельчения бумаги — прим. Ленты.ру), встроенного в нижнюю часть рамки самим художником. «Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом», — прокомментировал случившееся директор Sotheby's Алекс Бранзик.

Сам Бэнкси опубликовал подтверждение случившегося на своей официальной странице в Instagram с подписью Going, going, gone... («Исчезает, исчезает, исчезла...»). На фотографии видно, как из-под рамки торчат измельченные куски картины, а собравшиеся возле работы люди шокированы произошедшим. 

Girl with Balloon — это одна из самых узнаваемых работ уличного художника Бэнкси. В 2006 году он нарисовал эту картину на холсте акриловыми красками и подписал ее. Она продавалась на аукционе с большой позолоченной рамкой. 

Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 1990-х. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм. Фирменным стилем Бэнкси считается использование трафаретов.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный вспоминает:

- В голливудском фильме "Его собачье дело" (2016) с Брюсом Уиллисом в главной роли как раз фигурирует некий уличный художник, который за очень хорошие деньги (имеется и контракт) разрисовывает отели Рэя-еврея, так героя зовут, неприличными картинками. Отыскать художника по ночам на ожидаемых местах арт-преступлений помогают отнюдь не уловки детективов-самоучек, а галеристка, узнавшая руку творца... Стрит-арт таким образом, с одной стороны, не может не учитываться буржуазией и её искусствоведами, с другой - его изначальное пролетарское происхождение, пролетарский (субкультурный) язык, сленг не говорит ничего хорошего буржуазии и "высокому" искусству, а так же его коллекционерам. Таких или похожих эпизодов я помню много - как выяснилось, знаменитое нанесение всё тем же стрит-артовским пульверизатором знака доллара на картину Малевича в Голландии рукою бессмертного Бренера, было "подсмотрено" им в "Бэтмане", а на одной из следующих своих эпат-акций он так и кричал с игрушечным пистолетиком: "Я - бэтман!". За доллар на Малевиче Бренер плодотворно отсидел в комфортной голландской тюрьме - написал там минимум одну книгу. Но Бэнкси превзошёл Бренера - он не чужое-дорогое, а своё умудрился, и не испортить, а вовсе уничтожить: не помещается Улица в кошельке коллекционера и даже в исходной рамочке, как бы ни казалось это на первый взгляд возможно... Умница, что говорить. Not for sale! Тут и Маяковский бы похвалил. Пощёчина буржуазным вкусам и традициям - торгашеским процедурам, - вышла прекрасная. Интересно, подаст ли в суд на художника коллекционер, расставшийся с миллионом?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Будет ли дуэль Золотова с Навальным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сенаторов убеждали - не позорьтесь!
Сенаторов убеждали - не позорьтесь!
04.10.2018
Если полыхнет на Северном Кавказе
Если полыхнет на Северном Кавказе
06.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Итоги голосования по установлению границы между Ингушетией и Чечней - фальсифицированы (0)
Конституционный суд РФ изучит законность пенсионной реформы (0)
Бэнкси зримо доказал буржуа, что искусство или принадлежит народу, или - никому (0)
Обласканные Путиным Саудиты пророчат его сырьевой империи уход с рынка (6)
Путин заявил о небывалом росте зарплат россиян (18)
"Дедолларизация" Сбербанка проходит со скоростью миллиард в месяц (3)
Умерла Монтсеррат Кабалье (2)
Замёрзшее нищающее население Украины позабавят военным шоу на Азове (3)
Киев - первый в рейтинге европейских столиц по отсутствию горячей воды (24)
Разрешили экономить на наших жизнях (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Если в кране нет воды, виноваты москали
Дарья Митина Дарья Митина: "Мулла"
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Закономерность развития
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Все придумано в Солсбери
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss