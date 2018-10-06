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Московский листок

Конституционный суд РФ изучит законность пенсионной реформы

Опубликовано 06.10.2018 в разделе комментариев 0

либералы реформа пенсионеры конституция
Конституционный суд РФ изучит законность пенсионной реформы

Пенсионную реформу оспорят в Конституционном суде России. Поскольку продавленная вопреки воле и массовым выступлениям народа России, реформа как минимум три статьи Конституции - главенствующего закона! - грубо нарушает. Подобное беззаконие творилось разве что в 1993-м году в Чёрном Октябре.

ч.2 ст.39 Конституции РФ: «Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.».

Согласно п.1 ст.7 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» установлено (предусмотрено): «Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет.»  

Но ведь согласно ч.2 ст.55 Конституции РФ чётко и ясно предусмотрено (запрещено): «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.».

Безусловно, новым законом отменяются и умаляются права граждан России выходить на пенсию мужчинам в 60 лет, а женщинам в 55 лет. Подчеркиваем особо: отменяются эти права граждан в сторону ухудшения!

Известный адвокат, директор Московской коллегии Липтин будет оспаривать пенсионную реформу в Конституционном суде страны. 

После того как президенту России при посредничестве кургинянских спойлеров из "Сути времени" пришло через его Администрацию более миллиона подписей против пенсионной реформы, адвокат Липтин написал обращение в Конституционный суд России - с просьбой рассмотреть как конституционно необходимую меру отмену повышения пенсионного возраста. На это обращение он получил положительный ответ, и Конституционный суд вскоре объявит ему, когда рассмотрит его дело и будет ли рассмотрение дела публичным.

Но уж такой шанс упускать точно нельзя - рассмотрение НАДО сделать публичным, товарищи, уже сейчас!

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