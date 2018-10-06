Итоги голосования по установлению границы между Ингушетией и Чечней - фальсифицированы

Ряд депутатов Народного собрания Ингушетии, считающих, что итоги голосования по утверждению соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней сфальсифицированы, направили соответствующее заявление в Следственный комитет РФ и прокуратуру, передает "Интерфакс" со ссылкой на члена республиканского парламента Закрия Мамилова. Он рассказал об этом во время митинга в Магасе.

"В пятницу в прокуратуру и Следственный комитет России заявления о фальсификации при голосовании уже направлены, чтобы лиц, виновных в этих нарушениях, привлекли к уголовной ответственности ", - сказал Мамилов.

При этом он отметил, что вопрос о проведении внеочередного заседания парламента для повторного голосования по утверждению соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней не требует привлечения счетной комиссии Совета Федерации.

"Это наш внутренний регламент республиканского парламента, никого из Совета Федерации вызывать не надо", - отметил депутат.

Господа Сенат винят в произошедшем "зарубежных провокаторов"

Зарубежные провокаторы занимаются "спекуляциями" на ситуации, сложившейся вокруг соглашения о границе Чечни и Ингушетии. Это ведет к искусственному разжиганию недовольства, в частности, в социальных сетях, а в конечном итоге - идет во вред жителям обеих республик, считает член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов.

"Я знаю, что тема территориального спора между Ингушетией и Чечней очень долго была на повестке дня. Благодаря встречным усилиям руководства двух соседних республик удалось достичь очень разумного компромисса, на мой взгляд. С достижением этого компромисса открывается гораздо более широкая кооперация во всех сферах этих двух соседних регионов. Плохо только то, что люди, которые занимаются [информационными] спекуляциями, на самом деле приносят зло народу обеих республик - и это надо знать всем остальным", - сказал сенатор.

По его мнению, лодку раскачивают на Кавказе средства массовой информации, "в том числе американские иноагенты". "Есть большое количество злопыхателей, в том числе из дальнего зарубежья, которые с удовольствием используют такие темы в своей традиционной антироссийской деятельности. И думать, что эти соцсети захлебываются сами по себе - очень наивно", - цитирует сенатора ТАСС.

Климов отметил, что в подобных ситуациях находятся люди, которым не нравится ни то, как было, ни то, как стало. При существующих обстоятельствах "спекуляции неизбежны". Однако, подчеркнул Климов, снять вопрос с определением границ было необходимо, хотя "многие просто не имели мужества подойти к этой проблеме".

Четвертьвековой спор

Вопрос об определении административной границы между Чечней и Ингушетией возник в 1991 году, когда распался СССР, а вместе с ним и Чечено-Ингушская АССР. В июне 1992 года была образована республика Ингушетия в составе РФ, в то время как руководство Чечни во главе с Джохаром Дудаевым медлило с подписанием договора о подчинении российской власти.

Первая попытка провести границу в районах со смешанным населением была предпринята в 1993 году. Тогда Дудаев и первый президент Ингушетии Руслан Аушев подписали договор, согласно которому большая часть Сунженского района, за исключением поселка Серноводск и станицы Ассиновская, оставались в составе Ингушетии.

В 2003 году лидеры двух республик - Ахмат Кадыров и Мурат Зязиков - подписали протокол, который, по сути, дублировал соглашение Аушева и Дудаева от 1993 года. Однако ни одна из этих договоренностей не устанавливала четкие административные границы между двумя республиками. По вопросу границ постоянно возникали конфликты, последний раз спор вспыхнул 24 августа 2018 при попытке силовых структур Чеченской республики установить блок-пост между селениями Бамут и Аршты, а также проложить дорогу.

26 сентября главы двух республик Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об окончательном определении границ между республиками. Соглашение не затрагивает населенные пункты двух республик, но предусматривает закрепление границ с учетом интересов обоих субъектов. Соглашение предполагает обмен участками горно-лесистых нежилых территорий площадью 1890 га для выравнивания административных границ. Главы регионов уверяют, что окончательное установление административной границы укрепит отношения между двумя регионами и вайнахским народом и позволит избежать конфликтов впредь.

4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект "Об утверждении соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской республикой". Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались. Однако позднее несколько парламентариев пожаловались на фальсификацию при подсчете результатов голосования.

Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.

Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами. Заседание Народного собрания проходило на фоне несанкционированной акции протеста в Магасе, в которой только по официальным данным полиции приняли участие тысячи человек. Митинг, начавшийся в четверг в 8:00 , продолжается до сих пор. Люди заночевали в своих машинах и на уличных скамейках. В акции принимают участие представители ингушского муфтията, совета тейпов, общественных и молодежных организаций.

Напомним, в столице Ингушетии — Магасе — проходит бессрочный массовый митинг против передачи земель Чечне. Акция была запланирована с вечера 3 октября, когда в соцсетях начали распространять информацию о всенародном сходе.

Митингующие начали собираться на площади перед зданием парламента с восьми утра. По данным главы местного отделения партии «Яблоко» Руслана Муцольгова, к 11 часам дня число участников акции приблизилось к пяти тысячам. Силовики заблокировали въезды в Магас, митингующие оставляют машины и направляются к зданию парламента пешком. По сведениям очевидцев, к колонне присоединяются всадники на лошадях с национальными флагами. Присутствующие передают, что мобильный интернет в столице не работает.

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