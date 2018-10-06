Речные трамвайчики команда Ликсутова выдаст за новейший транспорт...

К 2020 году в Москве появится новый вид общественного транспорта - водный. Эти планы профильный департамент столичного правительства публично озвучил через Twitter.

Речь идет о маршруте от Киевского вокзала до Нижних Мневников. На линии запланировано несколько остановок. Дептранс предложил москвичам присылать свои идеи на pressdt@mos.ru. Авторы лучших концепций смогут обсудить их с заместителем мэра Максимом Ликсутовым.

Как уже ранее сообщалось, маршрут трамвайчиков пройдет через районы Хорошево-Мневники, Пресненский, Филевский парк и Дорогомилово. Предполагаемый интервал - 4-6 минут, время полного круга - 104 минуты. Платить за проезд можно будет "Тройкой". Каждый час речным трамваем смогут пользоваться около 1,5 тысячи пассажиров.

- Не прошло и полувека! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - и ведь собянинские подручные будут всерьёз выдавать это за собственную новацию, как и МЦК, хотя сам термин "речной трамвайчик" из СССР обозначает именно вид транспорта, это не кличка, и планировались ещё в 1930-х и начинались перевозки не в прогулочном, а именно в транспортном режиме, причём не в одну сторону от Киевского вокзала, а во все стороны, идея эта (для разгрузки наземного транспорта) лежала и в основе послевоенной реконструкции набережных Москвы, имена самих речных трамвайчиков (например, "Москва-120") обозначали их порядковые номера, - любопытно, как эту социалистическую идею смогут реализовать нынешние хапуги Ликсутова, скоько будет стоить там проезд...

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