После публикации о пятиэтажном доме Сечина, сайт "МБХ медиа" лишили зеркала

Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал зеркало сайта проекта "МБХ медиа" на предвыборном сайте Ксении Собчак, сообщает редакция издания. "РКН заблокировал зеркало сайта "МБХ медиа" по адресу mbk.sobchakprotivvseh.ru. Но мы все равно с вами - в наших соцсетях", - говорится в сообщении редакции, размещенном на сайте проекта.

В реестре блокировок Роскомнадзора отмечается, что доступ к сайту ограничивается в соответствии с решением Генпрокуратуры 27-31-2018/Ид1339-18 от 20 февраля 2018 года по статье 15.3 федерального закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В декабре прошлого года на территории РФ был заблокирован сайт "Открытой России", основанной Михаилом Ходорковским, как нарушающий законодательство о нежелательных организациях. После этого организация запустила новый проект - "МБХ медиа".

Сайт "МБХ медиа" был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры 21 февраля 2018 года, тогда же зеркало сайта было создано на сайте предвыборной кампании кандидаты в президенты РФ Ксении Собчак - sobchakprotivvseh.ru.

14 июня Таганский суд Москвы отказался признать по иску экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского незаконной блокировку издания.

От редакции: Ни в каких отношениях с "МБХ медиа" не состоя - сочувствуем как коллеги. Нас вот в 2007-м в ходе думских выборов вообще отключили в "Мастерхосте" от розетки по приказу Чурова (которому явно звонила разгневанная Нарусова), и вот тогда-то пришлось и зеркала заводить, и за границу бежать - причём физически, с сервером в багажнике. И ведь что удивительно: предыдущие публикации, и о ЧВК Вагнера, и о многом, силовигархии неприятном, - как-то прощали. А вот когда покусились на прайваси силовигарха номер два - вот тут-то Роскомнадзор и сработал. Но мы кое-что из публикации вопроизведём, не из любви к МБХ, но "в интересах правды"...

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