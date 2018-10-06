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Московский листок

После публикации о пятиэтажном доме Сечина, сайт "МБХ медиа" лишили зеркала

Опубликовано 06.10.2018 в разделе комментариев 1

либералы силовигархия роскомнадзор классоваяненависть
После публикации о пятиэтажном доме Сечина, сайт "МБХ медиа" лишили зеркала

Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры заблокировал зеркало сайта проекта "МБХ медиа" на предвыборном сайте Ксении Собчак, сообщает редакция издания. "РКН заблокировал зеркало сайта "МБХ медиа" по адресу mbk.sobchakprotivvseh.ru. Но мы все равно с вами - в наших соцсетях", - говорится в сообщении редакции, размещенном на сайте проекта. 

В реестре блокировок Роскомнадзора отмечается, что доступ к сайту ограничивается в соответствии с решением Генпрокуратуры 27-31-2018/Ид1339-18 от 20 февраля 2018 года по статье 15.3 федерального закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 

В декабре прошлого года на территории РФ был заблокирован сайт "Открытой России", основанной Михаилом Ходорковским, как нарушающий законодательство о нежелательных организациях. После этого организация запустила новый проект - "МБХ медиа". 

Сайт "МБХ медиа" был заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры 21 февраля 2018 года, тогда же зеркало сайта было создано на сайте предвыборной кампании кандидаты в президенты РФ Ксении Собчак - sobchakprotivvseh.ru. 

14 июня Таганский суд Москвы отказался признать по иску экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского незаконной блокировку издания.

От редакции: Ни в каких отношениях с "МБХ медиа" не состоя - сочувствуем как коллеги. Нас вот в 2007-м в ходе думских выборов вообще отключили в "Мастерхосте" от розетки по приказу Чурова (которому явно звонила разгневанная Нарусова), и вот тогда-то пришлось и зеркала заводить, и за границу бежать - причём физически, с сервером в багажнике. И ведь что удивительно: предыдущие публикации, и о ЧВК Вагнера, и о многом, силовигархии неприятном, - как-то прощали. А вот когда покусились на прайваси силовигарха номер два - вот тут-то Роскомнадзор и сработал. Но мы кое-что из публикации вопроизведём, не из любви к МБХ, но "в интересах правды"...

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 06.10.2018 20:47
А про список Форбс ни гу-гу. Со времен горбоельцинской дури затрахали "честные".
Все эти "активисты", "члены штаба Ельцина", "члены демократического штаба", "думающие,
неравнодушные люди", которые газонов не топчут, в подъездах не писают, у которых
социализма не было потому, что Сталин, а сегодня с капитализмом непруха потому, что Путин.
Ставлю рупь против ста, что завтра этим честным толпарям, плодящимся как зеленые мухи на
навозе очередной тираноборец очередного демократического 3,14здизма не дольет.
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