Так куда бежать по сигналу "Воздушная тревога"?

Народное послание президенту России

В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы прекрасно отдаем себе отчет, что нас много, а Вы один. И обращаться к Вам нужно как к «последней инстанции». Когда исчерпаны все другие возможности получить ответ по существу или решить наболевшую проблему.

Это, на наш взгляд, как раз такой случай. Исчерпаны.

22 ноября на совещании в Сочи Вы сделали сенсационное предупреждение о том, что все крупные предприятия, независимо от форм собственности, должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и производству военной продукции.

Интернет-газета «Правда.ру» опубликовала отчет с совещания под кричащим заголовком: «Путин: все крупные предприятия страны должны быть готовы к войне» (https://www.pravda.ru/news/politics/22-11-2017/1353739-predprijatia-0).

Если бы журналисты этого издания что-то напутали или неправильно истолковали Ваши слова, их бы поправили. Но этого не случилось, и все поняли: глава государства не шутит. Он настроен на войну, и гражданское население тоже должны быть к ней готово.

Вот почему уже через несколько дней мы обратились к главе Вашей администрации А.Вайно с взволновавшими общество вопросами. В частности, где укрываться при объявлении сигнала «Воздушная тревога»?

Жители Москвы и других мегаполисов с метро побегут туда. А в других городах и селах? Об этом нет никакой информации. К примеру, в нашем Красногорске я никогда не видел указателя «Бомбоубежище». (https://forum-msk.org/material/politic/14020282.html?pf=2 ).

Вскоре на наше послание мы получили «вразумление» некоего советника: администрация президента не считает нужным отвечать на такие запросы.

Такой оборот никак не мог устроить журналистское сообщество и наших читателей. Вот почему в апреле мы обратились с Открытым письмом к тогдашнему к вице-премьеру по ВПК Д.Рогозину, который курировал и Гражданскую оборону.

Лейтмотив письма выражен в самом заголовке: «Где миллиарды на бомбоубежища, г-н Рогозин? Они разворованы?».

В самом деле, все последние годы госбюджетом на Гражданскую оборону, том числе на строительство и обустройство бомбоубежищ и укрытий, выделялись многомиллиардные суммы. Но никаких новых бомбоубежищ и укрытий не появилось. Так где же эти гигантские суммы?

К сожалению, сам г-н Рогозин, ни его сотрудники не удостоили нас никаким ответом. А после Вашей инаугурации он и вовсе был направлен Вами возглавлять Роскосмос для строительства космической дорожки на Луну.

Так к кому обращаться? Многолетний глава МЧС С.Шойгу, который мог бы внести ясность, давно министр обороны. Поставленный на его место В.Пучков в июне был Вами от этой должности отстранен и где-то уже дает показания.

Новый глава спасательного ведомства Е.Зиничев не может отвечать за провалы своих предшественников. А если сказать честно - за полный разгром Гражданской обороны в стране.

Наши читатели тем временем нарисовали удручающую картину, которая говорит о полной неготовности Минобороны и МЧС к защите мирного населения от ракетно-бомбовых ударов противника.

Новых убежищ нет, а старые, где и были, заброшены, затоплены или переоборудованы под склады и прочие торгово-хозяйственные нужды.

Страна приветствовала создание новейших систем вооружения, которые Вы продемонстрировали на слайдах в Послании Федеральному Собранию 1 марта.

Но способны ли эти ракеты защитить от вражеских бомб и ракет мирное население? Есть ли гарантия, что ни один «Томагавк» не упадет на наши жилые кварталы и промышленные объекты?

Такой уверенности нет. А потому, уважаемый Владимир Владимирович, все таким же актуальным для нас остается вопрос: «Куда бежать по сигналу «Воздушная тревога»?

Надеемся, Вы найдете способ дать стране исчерпывающий и успокоительный ответ.

С уважением,

Александр Головенко,

обозреватель еженедельника «Патриот»,

по поручению журналистского сообщества