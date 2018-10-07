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Московский листок

Королевские ВВС Нидерландов были готовы сбить полный пассажиров Airbus A330-200

Опубликовано 07.10.2018 в разделе комментариев 1

истребитель самолет
Королевские ВВС Нидерландов были готовы сбить полный пассажиров Airbus A330-200

Два истребителя F-16 ВВС Нидерландов сопровождали Airbus A330-200 нидерландской компании KLM до аэропорта Амстердама из-за пассажира, устроившего потасовку на борту. Самолет, выполнявший рейс из столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, благополучно приземлился в международном аэропорту Схипхол, нарушитель был задержан полицией.

"Американец 29 лет начал вести себя агрессивно после того, как капитан воздушного судна попросил его вернуться на свое место. После этого произошла потасовка, и члены экипажа вместе с пассажирами смогли его утихомирить", - рассказала представительница компании Джоанна Хельмондс и добавила, что члены экипажа действовали по предназначенному для такой ситуации протоколу.

***

А зачем два истребителя королевских ВВС сопровождали пассажирский самолет?

Понятно, что на борту возникла нештатная ситуация, и что? Да, на борту должен лететь сотрудник спецслужб, который в случае возникновения реальной опасности, мог и даже обязан был убить дебошира из табельного оружия. Все-таки 250 пассажиров на борту, риск гибели большого числа людей велик, и крайние меры оправданы.

Могло случиться и так, что самолет мог быть захвачен хулагинами или террористами. Но разве это повод сбивать борт с сотнями человек?

А чем в такой ситуации могут помочь истребители сопровождения? Только сбить самолет, если продолжение его полета грозит еще более тяжкими последствиями, нежели гибель 250 человек - например, как в Нью-Йорке 9.11.

Но что это были за последствия? Где сведения о том, что Airbus A330-200 мог быть захвачен и направлен на таран в какой-нибудь небоскреб? 

Речь шла о дебошире, и только. Который был обезврежен силами пассажиров.

А пассажиры, оказывается, находились в смертельной опасности, которая исходила отнюдь не от дебошира, а от королевских ВВС Нидерландов!

И эти люди что-то там говорят о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге"? Люди, готовые сбить пассажирский самолет из-за подозрений в его захвате дебоширом?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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С чем рифмуется "европа"? С очень точным словм "квас"! А вобще - европа - сказка!
!!!TOT IOQQ!VASTAKI!!!&&& написал 07.10.2018 01:22
Каждый третий - идиот"Королевские ВВС Нидерландов были готовы сбить полный пассажиров Airbus A330-200"
- Таки вполне естесно - там же все, как один, таки обкуреные де-генераты! А те, кто поручил им судить за каой-то с-ный убоинг над донбассом - то идиоты квадрате - то таки да!
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