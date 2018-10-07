Как профсоюзы предали работника

Закон о повышения пенсионного возраста принят. Три месяца пикетов, митингов. Собирали миллионы подписей против этого закона. На них власть даже не обратила внимания.

Голосовала «за» только «Единая Россия». Это в основном бизнес, работодатели, часть от шоу-бизнеса и бывшие спортсмены. У всех у них основная цель - собирать оброк с рабочего класса. Им приказывают свыше нажимать определенные кнопки в зале заседаний, они годами выполняют эту тяжелую работу. Зачем кормить такую депутатскую братию, которая голосует по приказу сверху, без включения своего особого мнения? Это сделано для видимости демократии. Оставить бы этой демократии одну кнопку и все. Сколько денег сэкономим, и людей можно освободить от роли холуев.

Своему кандидату в депутаты «Единая Россия» оказывает всестороннюю финансовую и информационную поддержку. Сейчас при капитализме рынок воцарился везде, в том числе и в политике. За предвыборную рекламную компанию надо платить телевидению и газетам, а где у простого рабочего деньги? О кандидате «Единой России» поют из каждого утюга, к началу голосования о нем и его благодеяниях знает каждая бабушка. И идет голосовать за того, о ком по телевизору слышала. Победа ему гарантирована. Так рождается вся вертикаль власти - от местной до президента. Они принимают те решения, которые, в первую очередь, удобны им. Это не нравится, возмущает, удивляет простых людей. Сейчас они чувствуют себя обманутыми. Но все так подстроено, что люди сами выбирали эту воровскую гвардию. Отдают голоса их лидерам в надежде на светлое будущее. И вот оно настало.

Протестовали против повышения пенсионного возраста в основном работники и их представители. Обидно, что голосовали «за» повышение пенсионного возраста и некоторые мнимые защитники работников, из нашего основного профсоюзного объединения ФНПР, попавшие в Госдуму с помощью поводырей из «Единой России». Светлана Бессараб, председатель Краснодарского профсоюза, Валентина Кабанова, председатель Московского областного профсоюза. Оксана Бондарь, председатель школьной профсоюзной организации на Магадане. Виктор Пинский, секретарь ФНПР. Андрей Ветлужских, председатель профсоюзов Свердловской области. Михаил Тарасенко, секретарь Горно-Металлургического профсоюза России. Татьяна Сапрыкина председатель Воронежского обкома профсоюза работников здравоохранения.

Об Андрее Исаеве и говорить нечего. Он совмещает значимые посты в Госдуме от «Единой России», и одновременно является первым заместителем председателя ФНПР. Самое лучшее на пленуме ФНПР лишить его за выступления за этот антинародный закон в средствах массовой информации должности запреда. Но не лишают.

В начале 1990-х меня пригласили в руководство, только что образовавшейся ФНПР, я работал тогда в журнале «Советские профсоюзы». Попросили помочь отремонтировать старые профсоюзы, чтобы они по-настоящему защищали работника в новых экономических условиях. Я был тогда одним из лидеров рабочего движения в СССР, тем более возглавлял рабселькоровское движение. Я много писал и печатался, защищал работников. Ко мне, когда я ещё работал на заводе, пришли Илья Шаблинский, сейчас он профессор, преподает в институте, и рабочий завода «Красный Пролетарий» Валера Байдин. Они пригласили меня для сотрудничества в рабочем движении. У меня были свои люди во всех уголках большой страны. Первым председателем ФНПР был замечательный человек, Игорь Клочков. Мы собирали рабочих активистов для большого конструктивного разговора. Потом пригласили многих на пленум ФНПР, чтобы они рассказали, что происходит на предприятиях.

Рабочие активисты один за другим выходили к трибуне и рассказывали, что прежние председатели профкомов при перестройке один за одним ложатся под директоров и забывают о защите интересов работника. Тут старые профсоюзные кадры со всех концов страны, приехавшие на пленум, застучали ногами, засвистели. После этого рабочие активисты организованной группой покинули пленум. Ушел и я. Написал докладную Клочкову, что нужно создавать новый устав профсоюзов, создавать новые организации. На базе старых кадров это было невозможно.

Председатель побоялся ворошить это гнездо, и я ушел из ФНПР совсем. Объяснил с помощью статьи в газете «Труд», почему я покинул свое место. А через два года переизбрали и Клочкова, который пытался реформировать старые профсоюзы. Остались кадры, которые ложились и ложатся до сих пор под директоров, под власть капитала, которую приватизировали члены «Единой России». Названные мною представители профсоюзов и проголосовали в рядах этой партии за антирабочий закон о повышение пенсионного возраста.

Вот и вся история про защитников из ФНПР.