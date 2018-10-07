Путину 66, радость-то какая!

Президенту России Владимиру Путину в воскресенье исполняется 66 лет. "Президент проведет этот день с родными, близкими и друзьями", - рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В прошлом году государственные дела заставили Путина провести часть собственного дня рождения на рабочем месте и вдалеке от Москвы - он проводил оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ в Сочи...

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В Сочи, Карл!

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Какие близкие у Путина? Родителей уже нет, жена от него ушла, дочери по заграницам где-то.

Зато кто такие постоянные члены Совета безопасности РФ, с которыми он проводил совещание в Сочи в прошлом году? Да это ж и есть его самое близкое "питерское" окружение: Патрушев, Нарышкин, Бортников, Медведев само собой... Вот с ними и отмечал в прошлом году, для приличия проведя в первой половине дня заседание.

В этом году днюха выпала на выходной, и дата не круглая - можно не париться и отметить "как хочу".

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Не уверен, что 66 лет такая же радостная дата, как 6 или 16. По "путинскому" пенсионному закону, и то был бы уже год на пенсии, да все вот трудится, не может оторваться...

А мы должны радоваться?

Анатолий Баранов