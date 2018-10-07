Майдан в Магасе для поделивших нефть "братанов" на указ

Власти Ингушетии согласовали проведение митинга в столице республики Магасе против соглашения о границе с Чечней. Об этом сообщается на сайте правительства республики. Разрешение действует с 8 по 15 октября при условии соблюдения федерального и республиканского законодательства о массовых мероприятиях, говорится в документе. В частности, акция может начинаться не раньше 7:00 и заканчиваться не позднее 22:00.

На сайте указывается, что уведомление о митинге численностью до 5 тысяч человек подало региональное общественное движение Ингушетии "Совет тейпов ингушского народа". Цель мероприятия - отмена "незаконного соглашения" об установлении границы между Ингушетией и Чечней от 26 сентября 2018 года.

Ранее митинг в Магасе был объявлен бессрочным, он продолжается третий день. По данным Telegram-канала "Ингушетия_2018", ведущего хронику протеста, в субботу в акции принимают участие несколько тысяч человек, люди приезжают из разных населенных пунктов республики.

О том, что власти легализуют митинг и не будут применять к его участникам силу, протестующим ранее в субботу сообщил представитель духовенства Ахмед Барахоев. Такая договоренность была достигнута на переговорах представителей властей, религиозных и общественных деятелей Ингушетии, передает "Интерфакс-Юг".

По словам Барахоева, переговоры проходили при участии религиозного деятеля Магомеда Хаштырова, общественника Мусы Мальсагова, председателя совета тейпов Малсага Ужахова, представителя МВД России, прокурора, главного федерального инспектора Рашида Ошнокова.

Ранее депутаты Народного собрания Ингушетии обратились в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело по факту фальсификации итогов голосования депутатов республиканского парламента. Напомним, 4 октября в пресс-службе главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова сообщили, что депутаты Народного собрания ратифицировали договор о границе, но позже новость об этом исчезла с сайта лидера республики.

Евкуров рассказал о давлении на депутатов и разглядел в протестах религиозный подтекст

Во время совещания в Магасе 6 октября Евкуров заявил, что перед голосованием на депутатов Народного собрания оказывали давление ближайшие родственники. "Поэтому я понимаю, что некоторые депутаты вынуждены говорить, что они голосовали против или не голосовали за", - сказал Евкуров. По его словам, депутаты делают это, чтобы не идти против тейпа (рода).

Глава Ингушетии также заявил, что ситуация с протестами в республике обостряется из-за религиозного подтекста. "Порядка 25 имамов в населенных пунктах призывают в мечетях, чтобы люди вышли на митинг. Сами участвуют в этих митингах. Разве так можно? Стариков вытаскивают. И все это именем Всевышнего, именем пророка", - сказал Евкуров, слова которого приводит РИА "Новости".

По его словам, религиозные деятели тоже оказывают давление на депутатов: "Начинают говорить, пугать, что мы по шариату вам это не сделаем, то не сделаем... Была бы эта ситуация без религиозного подтекста, конечно, власть бы понимала, что делать. А сегодня, когда священнослужители, имамы населенных пунктов стоят за этим, сам муфтий и его окружение стоят за этим, очень сложно принимать решение для власти".

Евкуров заявил, что лично разговаривал с депутатами на заседании парламента, и трое из них "были категорически не согласны" с соглашением по границе с Чечней, но "не хотели даже объяснять принципиально, почему". "Были депутаты, которые не понимали суть, и я им объяснял - они понимали и говорили да, что это нужно для республики", - сказал глава Ингушетии.

"Мы сами вдвоем решили"

Евкуров заявил, что пошел на подписание соглашения "ради завтрашнего будущего наших потомков" и "твердо уверен", что прав в этом вопросе, передает ТАСС. По его словам, решение об определении административной границы принималось с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в присутствии полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова, без давления извне.

"Мы сами вдвоем решили, и нас никто не может упрекнуть, что нас кто-то заставил. Оставили бы как есть - постоянно на этой границе разбираются сотрудники полиции, главы муниципальных районов. А вы спросили у жителей, каково им постоянно в напряжении жить? Мы это решение приняли твердо, здраво, без всякого умысла и с оглядкой назад, что было, и понимания, что впереди, что если не хуже, то лучше точно не будет, если мы границу не установим", - рассказал Евкуров.

Он добавил, что Ингушетия "ничего не отдавала Чечне", а протестующие создали "огромную проблему" из "исторического момента, который дает возможность нам мирно жить". Евкуров также заявил, что вопрос определения границы между Чечней и Ингушетией не попадает под референдум, которого требуют митингующие.

"Это не попадает под референдум, потому что между нашими субъектами не было границы. Вот когда мы установили границу, после этого мы не имеем права изменять границу без референдума", - объяснил глава республики. Отвечая на претензии о том, что решение по границе принималось без участия общественности, Евкуров сказал, что у него есть для этого комиссия по границе.

Между тем на субботней акции протеста в Магасе активисты собирают подписи под требованием референдума по вопросу о границе. В числе требований - отставка Евкурова. На странице "Общегражданский форум Ингушетии" в Facebook опубликовано 40 страниц подписных листов под резолюцией митинга. В сообщении говорится, что это "лишь небольшая часть собранных подписей".

Представители оргкомитета митинга Магомед Муцольгов и Барах Чемурзиев сообщили, что продолжают добиваться встречи с полномочным представителем президента России в СКФО Александром Матовниковым, пишет "Кавказский узел".

Участники митинга хотят добиться отмены решения Народного собрания Ингушетии по соглашению, которое считают незаконным, отметил Чемурзиев. "Мы не против законного определения границ между субъектами Российской Федерации, они должны быть установлены в обязательном порядке. Мы против самой проведенной с нарушениями процедуры. В том, что границы должны быть определены, мы не расходимся с позицией властей", - пояснил активист.

В бессрочном митинге принимает участие как ингушская молодежь, так и старейшины. Женщины приносят из дома еду, теплые вещи и одеяла, так как люди не расходятся на ночь. Молодежь собирает мусор на площади и моет посуду.

В соцсетях и СМИ сообщается, что власти потребовали закрыть кафе для митингующих и не кормить их бесплатно, но некоторые заведения отказываются это делать, а в магазинах не берут деньги за товар, когда узнают, что он для участников протеста. Кроме того, люди сами привозят еду и воду.

От редакции: Очень тут всё похоже на недавние протесты противников пенсионной реформы. Никаких препятствий власти не чинят - потому что уверены, что до точки кипения протесты не дорастут, нет ни лидеров, ни политической силы, готовой повести за собой массы наводить тот порядок, о котором много говорят со сцены митинга. Во-первых, влатси влечёт путинский прецедент - откровенно плевать на любые формы совещания с народом, на референжум и так далее. Захотели миллиардеры отодвинуть возраст выхода на пенсию для "терпил" - и отодвинули, нет проблем. Во-вторых, земля, которую отписали Чечне - нефтеносная.

А кто у нас и нефтедобытчик уже профессиональный и друг силовигархии ближайший? Конечно, Рамзан, и Евкурову пришлось подвинуться - поскольку там везде в доле Роснефть, Чечня была в заведомо выгодном, "верхнем" положении. Религиозный крен бессрочного митинга - не обещает ничего хорошего, в смысле - победы. А вот грозненский НПЗ, например, Чечне не принадлежит - это всё Роснефть захапала - причём Рамзан ездил "договариваться" несколько раз, однако решили всё в Москве, оставив нефть силовигархии, а Чечне - богатый бюджет. Вот теперь, хоть на окраинах, но теократия Чечни пытается взять реванш при тихой поддержке Кремля... Хорошим это не кончится: протест либо загонят внутрь, и новая волна терроризма захлестнёт Чечню, либо всё же майдан никуда не уйдёт, а по религиозной линии начнёт стягивать братьев, которые остались без дел в Сирии...

Д.Ч.

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