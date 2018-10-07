В латвийском Сейме воцарится "Согласие", но не покой

Состав Сейма (парламента) Латвии в результате состоявшихся 6 октября выборов обновится на две трети, передает ТАСС со ссылкой на на данные ЦИК, опубликованные информагентством Leta. Явка на выборах составила более 54%.

Согласно предварительным итогам выборов, полученным с 1057 избирательных участков из 1078, в новый парламент будут переизбраны лишь 35% действующих депутатов.

Наибольшее число мандатов в парламенте сохранила, согласно оценкам ЦИК, партия "Согласие" - от нее в Сейм попадают 15 действующих депутатов. "Согласие", выражающая интересы русскоязычного населения Латвии, по-прежнему лидирует на выборах в Сейм республики с 19,91% голосов избирателей. В тройку лидеров входят партия "Кому принадлежит государство", которую поддержали 14,06% граждан, и Новая консервативная партия с 13,60% голосов.

В Сейм нового созыва проходят также объединение "Для развития/За!" (12,04%), национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии" (11,03%), Союз "зеленых" и крестьян (9,96%), который сейчас возглавляет правящую коалицию Латвии, и партия "Новое Единство" (6,67%). При этом "Кому принадлежит государство", Новая консервативная партия и "Для развития/За!" сейчас в парламенте не представлены.

От входящих в правящую коалицию "Единства" и Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) в новый парламент будут переизбраны лишь пятеро и четверо депутатов соответственно.

Лидер Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс заявил о готовности НКП взять на себя инициативу в формировании нового кабинета министров Латвии по итогам выборов в сейм республики, прошедших 6 октября.

Комментируя в воскресенье агентству BNS итоги голосования, он подчеркнул, что избиратели сказали, что хотят перемен.

Борданс, который претендует на пост премьер-министра, подчеркнул, что видит возможности переговоров со всеми партиями, кроме "Согласия". Переговоры о возможном сотрудничестве могут начаться на следующей неделе, добавил он.

Президенту Латвии следует дать кандидату от лидирующей на выборах в Сейм (парламент) партии "Согласие" Вячеславу Домбровскому сформировать новый кабинет министров, написал в Facebok, комментируя результаты парламентских выборов 6 октября, лидер этой политической силы Нил Ушаков.

"Президент Латвии не может не предоставить возможность Вячеславу Домбровскому создать новый кабинет министров", - заявил Ушаков, выразив уверенность в том, что работоспособная правящая коалиция без "Согласия" невозможна.

"Учитывая раздробленность нового Сейма, создание какой-либо работоспособной коалиции без голосов "Согласия" и наших избирателей будет невозможно в целом, - сказал Ушаков. - Правительство из 5-6 партий с диаметрально отличными ценностями не сможет нормально функционировать по определению и не сможет принести стране никаких перемен. В свою очередь, социально-ответственный подход и идеи согласия между латышами и нелатышами должны стать стабилизирующей основой для любого правительства".

По последним данным ЦИК, полученным с 1057 избирательных участков из 1078, социал-демократическая партия "Согласие", выражающая интересы русскоязычного населения Латвии, по-прежнему лидирует на выборах в Сейм республики с 19,91% голосов избирателей. В тройку лидеров входят партия "Кому принадлежит государство", которую поддержали 14,06% граждан, и Новая консервативная партия с 13,60% голосов.

Выборы в Сейм Латвии прошли 6 октября. За 100 мест в законодательном органе боролись 16 политических партий и объединений республики, которые представлял в общей сложности 1461 кандидат. Всего на территории республики работало 954 участка, еще 121 был открыт в 45 странах мира. В настоящее время в Латвии проживают порядка 1,9 млн человек, из которых право голоса имеют около 1,5 млн граждан. Явка на выборах составила более 54%.

Отметим, что результаты на выборах не были бы такими "просоветскими", не пройди в Риге многотысячный марш за равноправие языков в школах Латвии. 16 сентября в Риге прошло пятитысячное шествие против полного перевода латышских школ на обучение на государственном языке к 2021 году, сообщает Delfi со ссылкой на агентство LETA и Госполицию Латвии. Уличное шествие началось после 12 часов у театра "Дайлес" и примерно в 14:00 завершилось митингом у памятника Райнису. Обошлось без инцидентов и задержаний.

Мероприятие было организовано левоцентристской партией "Русский союз Латвии" (РСЛ). Участники несли флаги партии и плакаты на латышском и русском языках с лозунгами в защиту русского языка и его использования в учебных заведениях.

В РСЛ считают, что полный перевод обучения на латышский язык не только существенно понизит уровень знаний и повысит уровень стресса у детей, но и приведет к уменьшению интереса к учебе. По мнению РСЛ, истинной целью реформы образования является "полная деградация и ассимиляция русского общества", реформа приведет к обострению межэтнических конфликтов в обществе. В марте сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный переход к обучению на латышском языке с учебного года 2019/2020.

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