Собянин искренне рад снижению потребления газа в Москве

За последние годы в столице потребление газа снизилось на четверть, теперь часть города отапливается на сэкономленные ресурсы и нет нужды включать резервное топливо, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За последние годы снизили потребление газа почти на четверть. Это просто гигантский объем. По сути дела, если представить Москву, то четвертая часть Москвы теперь отапливается, обеспечивается энергией на сэкономленные ресурсы», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что ранее для обеспечения энергией в пиковые ситуации в Москве были вынуждены включать резервное топливо. В настоящее время такие меры принимать не приходится.

Между тем в Ассоциацию Адвокатов России за Права Человека ещё 17 сентября поступили обращения от жителей России из разных регионов, в которых люди сообщили о резком повышении цен на сжиженный газ – единственный энергоноситель для местностей, где недоступен магистральный газ и альтернативные виды топлива.

Так, в обращениях указано, что средняя стоимость 1 литра сжиженного газа, представляющего собой смесь пропана и бутана, колебалась от 14 до 19 рублей в течение последних нескольких лет в зависимости от времени года, однако летом 2018 года в июле цены за 1 литр сжиженного газа повысились до 28-32 рублей в разных регионах. Как рассказали жители населенных пунктов, резко возросшая цена грозит им остаться без отопления в отопительный сезон, если цены не будут снижаться и останутся на пиковом уровне. Также, рассказали заявители, купить сжиженный газ по более низкой цене невозможно – цена у всех поставщиков в регионе одинаковая. По мнению заявителей, удержание единой цены на сжиженный газ на ее пике является сговором на рынке поставщиков энергоносителей и требует проверки на соблюдение антимонопольного законодательства.

Например, жительница Солнечногорского района Московской области Наталья Р. сообщила, что вынуждена с тремя детьми искать жилье в Москве и снимать квартиру, так как отапливать дом в осенне-зимний период нечем – цены на газ неподъемные для многодетной матери: как оказалось, дешевле снять жилье в Москве, чем отапливать дом сжиженным газом. Как рассказала Наталья, из-за изменившейся ситуации на рынке с ценами на газ ей придется продавать дом. По словам многодетной матери, она до последнего надеялась найти оптимальную цену на газ, но как выяснилось, более низкая цена, указанная на сайтах компаний не более чем заманчивое предложение, чтобы клиент позвонил: даже указанная цена не соответствует действительности – при звонке озвучивают стоимость газа от 28 рублей за 1 литр.

- Мы побеседовали с компаниями, продающими газ, - добавляет председатель Ассоциации Адвокатов России за Права Человека Мария Баст, - все ссылаются на то, что поставщик повысил цены в среднем на 40% и они вынуждены были повышать цены со своей стороны, чтобы не разориться. С чем связано повышение цены на газ у поставщика? Кроме монополистского злоупотребления на рынке за данным подорожанием ничего не просматривается. Где была ФАС в данном случае? Очевидных причин для такой дороговизны нет. Россия является газодобывающей и перерабатывающей страной. В связи с резким повышением цен на газ пострадали в первую очередь наименее защищённые слои населения, у кого либо по материальным причинам нем возможности подключить магистральный газ, либо из-за отсутствия газовой магистрали поблизости, т.е. это отдаленные населенные пункты - и это функция государства провести туда газ, а не нагрузка на их кошельки. Пострадали пожилые люди в отдаленных деревнях, удар нанесен по всем населенным пунктам, где до сих пор по вине монополиста-Газпрома нет магистрального газа. Мы считаем, что в условиях наступления осенне-зимнего периода это нарушение прав человека.

От редакции: Вот так придурковато-радостные отчёты столичной власти оказываются на деле сигналом о помощи: окститесь, господа, чему вы радуетесь? Что многие московские квартиры перешли на электроплиты (а это - гораздо дороже газа) или что многим в Путинской России просто уже не по карману "продукция" естественной монополии "Газпром" в сжиженном виде? Ах, ну да - для Собянина же Подмосковье это уже другая страна... А для обнаглевших монополистов Миллера? И эти же парни в Газпроме всё задирают и задирают себе ежегодные бонусы - тогда как даже в Солнечногорском районе (уж куда ближе?) нет газопровода?! Может, они свои миллиардные бонусы, ежегодно начисляемые дармоедам Миллера - потратят на трубы, чтобы население не переселялось на съёмные квартиры из-за того что "мечты сбываются" только у кучки бездельников, которые нашли "золотую жилу" по месту жительства?

А ведь здорово: присвоить себе общенародный газ и продавать его по недоступным рядовым трудящимся ценам! Они же при этом на голубом глазу Миллера - ведут переговоры с КНР об увеличении поставок туда, китайской индустрии. Кстати, радость Собянина глупа ещё и поэтому: ведь планомерная деиндустриализация Москвы - вот главная причина падения потребления газа, который именно в промышленных масштабах требовался столице и потому четверть убыли потребления так очевидна, а теперь газ становится чем-то вроде керосинки для кварталов хай-класса, который вообще не видит квитанций по уплате ЖКУ, а поручает это дело домработницам и мажордомам. Что для них 20-30 тысяч за коммуналку в элитных новостройках (с учётом парковок и прочих консьержек) а ля медведевские "Золотые ключи"? Это для нас - зарплаты, а для них - семечки...

Я-то шутил, когда писал о некоей государственной радости, которая читалась в заголовке о поставках газа в Китай сверх контракта по "Силе Сибири" - так нет же! Всё именно так и вполне серьёзно: Путинская Россия отказывается от газа либо по нищете (и Газпрому плевать на негазифицированные районы - пусть покупают в баллонах, мол), либо, наоборот, потому что московские господа зажрались и для элитного быта комфортнее электроплиты, нет от них чада, опять же... Стремительно классово поляризующееся общество ещё не понимает, что даже в Москве ему не то, что гордиться нечем (это не касается тех, кто гордится материальным положением и местом в нынешней иерархии подлого постсоветского общества), а кричать "караул!" пора, пикетировать Газпром с требованиями снизить потребительские цены и Моссовет (мэрию, будь она неладна) с требованием остановить деиндустриализацию, лишающую москвичей рабочих мест.

Ведь ситуация в Солнечногорском районе и других негазифицированных районах Подмосковья ничуть не лучше киевской, где население постепенно приучают к электробойлерам и к тому что газ - непозволительная рядовым гражданам роскошь (значительная часть киевских домов 5 месяцев без горячей воды, а отопительный сезон начинается только 15 октября). Хотя они, киевляне, имеют на "газпромовский" газ точно такие же права, как и москвичи - всегда привожу пример газопровода Уренгой-Помары-Ужгород который строили всей страной, как и разрабатывали ранее сибирские месторождения. Поделили после 1991-го не просто несправедливо - а даже при таком изначально подлом дележе, - продолжают наступать на права рядовых потребителей газа, "перебрасывая" при этом газ иностранным покупателям. Вот такие патриоты - эти силовигархи, Путин, Миллер, Сечин...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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