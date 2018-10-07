Киевская хунта ждёт от кремлядей внятных сигналов по "сливу" Донбасса

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что отношения между россиянами и украинцами смогут восстановиться по обоюдному желанию сторон. Так он ответил на вопрос, смогут ли оба народа вернуться к добрососедским отношениями, приводит его слова портал «Главред».

Тука заметил, что этот процесс — «это дорога с обоюдным встречным движением». Он пояснил, что если движения со стороны России к улучшению отношений с Украиной не будет, то «с каждым днем» страны будут «отдаляться друг от друга дальше, дальше и дальше».

Заместитель министра сказал, что никогда не считал русских «братским народом» и это понятие для него «чуждо». «Если мы братья, тогда кто из нас Каин, а кто — Авель?» — задался вопросом он, заметив, что он риторический.

Тука выразил надежду, что взаимоотношения Москвы и Киева будут строиться на партнерской основе. Он пояснил, что как быстро это произойдет, будет зависеть от российской стороны. «Я не думаю, что у украинской части общества, которое именует себя элитой, доминирует какое-то предвзятое отношение к русскому народу», — заметил Тука.

От редакции: Вот, на важном моменте этот полёт фантазии остановился. На элите. Она-то и враждебна - причём не элите РФ, с которой говорит на одном языке, а народу - по крайней мере, в такие позы она встаёт. Все эти знаки с той стороны, намёки на ожидаемый "слив" Донбасса - мало значат для нас, а вот для элит значат - всё. Они так ведут переговоры - и либеральный язык, "партнёрство" тут не случайно возникает... Национальная буржуазия сконна к национализму - но лишь в той мере, котрая гарантирует ей сохранение положения в обществе - постсоветском, отметим, обществе, которому невыгодна как элита, так и постсоветские границы.

Обе элиты гребут миллионы на разобщении народов - поэтому в министерском языке как комильфо фигурирует "небратство", хотя ближайшая, советская история доказывает обратное, причём когда народы были вместе (не только русский и украинский, а весь советский), то могли горы сворачивать, Днепрогэс строить и космос штурмовать. Став "небратьями" - пошли в рабство к своим самозваным "элитам", стали гастарбайтерами и практически нищими-никчёмными буржуям учёными, о чём сообщала недавно акция сотрудников НАН у стен Рады. Бесконечно этот социальный регресс не может продолжаться, но нам важно чтобы при таком классовом отступении закалялись не народы порознь, а именно единство рабочего класса обретало общий язык, "покрывало" нарисованные буржуями границы - с той неоспоримой силой, которая и движет Историю и основывает подлинное, вековое братство пролетарское.

Д.Ч.

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