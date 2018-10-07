Партийная дисциплина распространяется в КНР даже на главу Интерпола

Власти Китая подозревают главу Интерпола Мэн Хунвэя в нарушении закона, сообщает в воскресенье агентствоAssociated Press со ссылкой на Центральную комиссию КПК по проверке дисциплины. "В отношении главы Интерпола из Китая, о пропаже которого ранее сообщалось, проводится расследование из-за неуточненных нарушений закона", - говорится в сообщении агентства.

Ранее источники газеты Le Monde сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Пекине под стражей. Как утверждает издание, задержание Мэн Хунвэя, чье местонахождение содержится в тайне, связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

О пропаже Мэн Хунвэя заявила его супруга. Она утверждает, что муж не выходил на связь с 29 сентября. Также она заявила, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону.

Отметим, что ещё в апреле КНР дала понять США, что в начатой торговой войне не остановятся ни перед чем - в свете чего и Интерпол может пострадать, конечно же.

Правительство Китая примет новые комплексные контрмеры в ответ на торговую политику США. Об этом, как передает ТАСС, говорится в опубликованном 6 апреля заявлении Министерства коммерции КНР.

"Китай пойдет до конца, не остановится перед любой ценой. Необходимо дать отпор, принять новые комплексные контрмеры и твердо защитить интересы родины и народа", - подчеркивается в заявлении ведомства. В министерстве также заявили, что Китай продолжит оставаться открытой страной, будет "защищать многостороннюю торговую систему и содействовать либерализации и упрощению глобальной торговли и инвестиций".

Новости по теме:

КНР готова дать США адекватный ответ на новые пошлины

Переход с доллара на юань в расеянских транзакциях нереален: КНР слушается США

США продолжают давить КНР пошлинами, а китайцы транслировать волю гегемона в РФ