Исраэль Шамир, Скрипали и долботрахи сша война рф А жив ли Скрипаль? В предыдущей статье о «деле Скрипалей», я, цитируя местные СМИ о содержании книги Урбана о Скрипале, специально оговорился, что «о содержании этой книги вынужден судить по тому, что прочли в ней журналисты «Нью-Йорк таймс» и «Гардииан», и по тому, что об этих газетных статьях рассказали наши знатоки английского». Одновременно в Израиле уважаемый мною публицист и страстный патриот России Исраэль Шамир тоже опёрся на местных интерпретаторов книги Урбана, и в статье «Не время для дискуссии» заявил, в отличие от меня, совершенно безапелляционно: «Выяснилось, что сам Скрипаль не верит ни на секунду, что его отравили русские. Не верит и его дочь». На самом деле это не так! Спасибо комментатору, который точной цитатой дал мне найти эту заметку в британской газете «Гардиан» за 02 октября 2018 года. Она действительно озаглавлена «Сергей Скрипаль изначально не верил, что Россия пыталась его убить, - книга». Однако уже подзаголовок сообщал: «Бывший шпион только постепенно осознал, что он был целью Кремля, говорит автор». Ну а в тексте объясняется: «Urban’s book, The Skripal Files, is published this week. In it, Urban recalls a series of meetings with Skripal in summer 2017 when the Russian spy was living quietly and apparently safely in an MI6-bought house in Salisbury», - что «Яндекс-переводчик» толкует, как: «Книга Урбана, Skripal Files, опубликована на этой неделе. В нем Урбан вспоминает серию встреч со Скрипалём летом 2017 года, когда русский шпион спокойно и, по-видимому, безопасно жил в купленном МИ-6 доме в Солсбери». Короче - до сих пор ещё никто не видел отца и дочь Скрипалей после их отравления. Как вы понимаете, вот в этом выводе я с Исраэлем полностью согласен: «Нам про Солсбери нужно знать одно: это была провокация британской разведки, которая спрятала русскую гражданку Скрипаль и не даёт даже её бабушке с ней встретиться». Но я хотел бы возразить Исраэлю в том, как он обосновывает этот вывод. Исраэль, явно с избыточным российским энтузиазмом, начинает оправдывать брехню Кремля («нестыковки») в «деле Скрипаля: «Заговорил с вами человек о нестыковках версий отравления в Солсбери — значит, это враг. Пусть пойдёт и поговорит о нестыковках рассказа о холокосте в Израиле или 9/11 в США. Потом, когда он вернётся, поговорим о Солсбери… А нестыковки есть в любом рассказе. Земля круглая? Есть нестыковки. Американцы летали на Луну? Есть нестыковки. Это свойство рассказа, и на все нестыковки никто не может ответить, да и не надо. А уж 9/11! Нестыковок там много, но попробуйте сказать о них американцу! Мол, почему упал третий небоскрёб, как уцелели паспорта террористов, как могли позвонить с борта самолёта, если такой техники в те годы не было, куда делись крылья самолёта, врезавшегося в Пентагон…». Всё это правильно само по себе, но вот эти факты «нестыковки» (а на самом деле брехни еврейских расистов и правительства США) защитнику Кремля не стоило бы упоминать в контексте оправдания брехни Кремля в «деле Скрипалей». Не стоит! Поскольку эта ссылка на холокост или 9/11 подтверждает только то, что Кремль тоже пытается брехать по примеру еврейских расистов и правительства США. И только! Дело в том, что Исраэль в данном случае ошибается, путая Кремль с Россией, а путиных считая реальными людьми, а не артистами. Отсюда Исраэль либо искренне не понимает, что Кремль уже прогнулся под Запад и сдаёт Россию в деле Скрипалей, либо считает выгодным считать Кремль и народ России неким единым образованием, хотя на самом деле они едины, как человек и вши на нём. Ведь Исраэль не задаётся вопросом, а почему Кремль не предпринимает никаких мер по освобождению Юлии Скрипаль? Почему не произвёл репрессалии - не арестовал нескольких англичан по причинам того, что «их собирается убить МI-6», и не заявил, что никому не покажет этих англичан, пока Великобритания не даст возможность дипломатам в Лондоне встретиться с Юлией Скрипаль? Дело же не в том, что Англия прячет Юлию Скрипаль, а в том, что Кремль не защищает граждан России! Исраэль, повторю, этим вопросом не задаётся… Но возвращаясь к тому, о чём начал. Если и этот писатель, Марк Урбан, реально не видел Скрипалей после их отравления и выписки из больницы, то живы ли они сейчас? Ведь «англичанка» (из «экономии» или для «сброса концов в воду») могла их уже давно убить, а миру сообщить, что они, дескать, сменили имена и живут в других странах. Долботрахи из «Фишек» Моим читателям известно, что я ненавижу фашистскую власть Рашки, грабящую Россию и делающую из её народа тупое и трусливое быдло. Но, пожалуй, ещё больше я стал ненавидеть дураков, заполнивших своей болтовнёй информационное пространство России. Я уже не могу называть их дебилами, поскольку, на мой взгляд, понятие «дебил» уже не описывает ситуации - это уже не дебилы, это реальные тупые долботрахи. Вот смотрите. Тут Голландия выдворила четверых дипломатов Рашки под соусом «разоблачения их шпионажа». Сразу оговорюсь. Поскольку все эти госструктуры Рашки призваны обеспечить безнаказанный грабёж России, то мне плевать, провалились ли её нынешние разведчики или нет. И пишу я не поэтому, а потому, как этот инцидент описывают долботрахи информационного пространства России. Начну с того, что обычно напоминаю всегда, - что Нидерланды - это колония Израиля ещё более тупая и покорная, нежели Рашка. Сегодня в Рашке хоть кто-то сопротивляется лобби Израиля, а голландцы уже давно легли и тупо исполняют команды из Тель-Авива. Почитайте Якова Кедми (он сегодня в Рашке популярен) на тему организации вывоза советских евреев в Израиль в конце 80-х и участия в этом МИДа Голландии. Но для долботраха эта тема сильно сложна, поэтому не будем её продолжать, а просто посмотрим, как очередной долботрах описывает этот случай с арестом и выдворением из Голландии дипломантов Рашки. Для примера беру с портала fishki.net материал некоего блогера с претендующим на сарказм названием «Это ГРУ испортилось, несите новое: Крупный провал русских шпионов в Голландии». Автор скрылся за кличкой Rick Sanchez из Москвы, и, скорее всего, пересказывает те подробности «раскрытого шпионства», которые даёт Запад. Давайте посмотрим на эти подробности в изложении этого Рика Санчеса. Итак. «А теперь обо всем по порядку. 13 апреля этого года из Голландии были высланы 4 россиянина, подозреваемые в попытке взлома компьютерной сети Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Вчера голландский премьер-министр и «англичанка» Мэй на волне хайпа имени Боширова-Петрова решили рассказать миру подробно о проваленном русскими ГРУшниками деле». А чего это голландцы с апреля ждали? Не могли мало-мальски удобоваримую брехню придумать? Для долботраха это не вопрос - долботрах уверен, что о высылке шпионов начинают говорить через 6 месяцев после события. Но запомним, что у голландских брехунов было аж полгода для того, чтобы родить ДОКАЗАТЕЛЬСТВА этого «шпионства». И что же голландцы «и «англичанка» Мэй» родили? Этот Рик Санчес из Москвы нам всё это вываливает: «Дело было так. 10 апреля в амстердамский аэропорт Схипхол прилетела четверка: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, Алексей Минин. У всех четверых были дипломатические паспорта. Голландцы говорят, что Моренц и Серебряков хакеры, а Сотников и Минин занимались обеспечением спецоперации по взлому». Ну, как? Увидели главное доказательство того, что в Голландию прибыли шпионы-хакеры из России? Не увидели?? Как? А разве «голландцы говорят» это не доказательство? Для долботраха «голландцы говорят» - это безусловное доказательство! Далее: «За ними сразу стали присматривать голландские спецслужбы, и 13 апреля у здания ОЗХО в Гааге взятый на прокат «Ситроен» наших хакеров был остановлен и осмотрен». А как вам нравится это доказательство? Автомобиль не стоял у здания, а ехал мимо, и был остановлен! Он что в Гааге был единственный автомобиль, который ехал «у здания»? А почему не остановили остальные, ехавшие «у здания»? А по какой улице он ехал и был остановлен? Ну, это хотелось бы знать хотя бы для того, чтобы убедиться, насколько близко он был «у здания», а то ведь езда и у границ Голландии тоже будет, в некотором роде, ездой «у здания ОЗХО в Гааге». «В машине оказалось много любопытных находок, которые и стоили ГРУшникам карьеры, а может и жизни, ведь они еще не показались в эфире RT», - иронизирует этот Рик Санчес из Москвы. - В багажнике у них был компьютер, сумка с батареей, трансформатор и прикрытая курткой антенна». И мы ожидаем, что нам предъявят подписанный «хакерами» протокол обыска их машины и изъятия «орудий преступления», в котором перечислены указанные вещи. А хрен вам! Долботрах предъявляет нам фото отрытого багажника какой-то легковой автомашины, в котором видно нечто, что может быть «ноутом», и рядом большая белая коробка (размером с коробку для женских сапог), которую нам предлагают считать трансформатором (судя по размерам, даже бытовой сварочный трансформатор такого размера должен иметь мощность около 10 квт). И чёрная сумка, в которой, якобы, были батареи. И ещё самое главное доказательство - темно-серый плащ. А под ним - антенна! Правда, антенны не видно, поскольку голландцы не сумели придумать, как она выглядит, но ведь невидимая антенна - это же убедительнейшее доказательство! https://cdn.fishki.net/upload/post/2018/10/05/2725613/c77710ac6e01876eaf9f171ed5b0fb8d.jpg Но если ты не долботрах от рождения, то доказательством чего является «ноут», белая коробка, чёрная сумка и серый плащ? Далее идёт описание «вещдоков» без фото: «А еще в машине нашли пакет с аккуратно сложенным в него мусором из отеля». Мне по жизни приходилось останавливаться на Западе в сотнях отелей, начиная от двухзвёздочных, кончая пентхаусами пятизвёздочных, и я не представляю, как может выглядеть «мусор из отеля», особенно, аккуратно сложенный. Фото-то отсутствует. Ну ладно, «хакеры» перед уходом подмели свои номера в отеле, но зачем им мусор? Почему они не выбросили его в ближайший мусорный бак, а возили с собой? Как сувенир? Долботрах поясняет: «Так делают шпионы, чтобы никто не взял с пустых бутылок отпечатки пальцев. Судя по мусору, наши ГРУшники накануне выпили по бутылочке пива. В сравнении с солсберецким кутежом Петрова и Чепиги, это детские шалости». То есть, по словам этих «честнейших» голландцев, в машине нашли аж четыре пустые пивные бутылки. И это убедительнейшее доказательство шпионажа! Разумеется: «Все оборудование голландцы оставили себе для дальнейшего изучения». Как говорится, хрен с ними, с голландцами, но наш-то, красава! Уверен, что отпечатки пальцев на бутылках остаются навечно, что их нельзя стереть или уничтожить, что бутылки нельзя выбросить, а нужно только возить с собой. Это что же - в ресторанах они забирали с собой всю посуду, а из туалетов тащили унитазы? А, придурок? Нет, ну вы оцените: доказательством шпионажа являются выпитые в машине 4 пивные бутылки. Это, круто! Рик Санчес из Москвы итожит: «Найденные у русских «дипломатов» вещи и документы красноречиво говорят об их настоящей профессии». Это что - «красноречиво говорят» «ноут» в багажнике автомашины и там же коробка с женскими сапогами, чёрная сумка и серый плащ? И четыре пустые бутылки из-под пива?? «Сука, до слёз!». Ну, вот как считать этого Рика Санчеса дебилом? Я сомневаюсь, чтобы нашёлся дебил, который бы согласился считать доказательством шпионажа пустые бутылки из-под пива, а для этого долботраха они доказательства! Но и это не всё, что у него припасено. «Подвела наших бойцов невидимого фронта бюрократия. Моренец бережно сохранил квитанцию из такси, чтобы в России отнести его в бухгалтерию какой-нибудь мисс Манипенни и получит потраченные на поездку 842 рубля 00 копеек. Вот та самая квитанция. https://cdn.fishki.net/upload/post/2018/10/05/2725613/f07a7cc5994388c76d287ef923af3d56.jpg Рядом с Несвижским переулком на Комсомольском проспекте располагается в\ч 26165, она же 85-й Главный центр специальной службы ГРУ. Компания-перевозчик подтвердила подлинность квитанции. При задержании Моренец не съел квиток, потому что был занят разбиванием своего телефона, но аппарат оказался крепким, поэтому голландцы без особой сложности узнали, где впервые была активирована сим-карта горе-шпиона, адрес оказался тоже ГРУшный. Интересно, что сейчас больше всего волнует Алексея - потеря 842 рублей или провал операции?». Долботрах, даже из Москвы, в это не поверит, но на Комсомольском проспекте не только дома, но и каждая будка имеет свой номер. И такой адрес: «Комсомольский проспект, рядом с Несвижским переулком» (Несвижский переулок параллелен Комсомольскому проспекту), существует только в курином мозгу долботрахов. А нормальным людям необходим номер дома, в котором находится «в\ч 26165, она же 85-й Главный центр специальной службы ГРУ». Где этот номер? К какому дому мне подойти, чтобы убедиться, что там «в\ч 26165, она же 85-й Главный центр специальной службы ГРУ»? Опять к вопросу, ну как этого Рика Санчеса считать просто дебилом? Ну, какой дебил не знает, что в адресе должен быть номер дома? Не, это не дебил, это долботрах! Ну и само представление долботрахов о происшедшем. Людей посылают в командировку за границу, они дома собирают вещи, а затем с чемоданами едут на работу? А с работы вызывают такси и едут на нём в аэропорт? А зачем заезжать на работу? У долботраха это вопросов не вызывает. И этот Санчо Рик бодро тараторит: «Оказалось также, что обнаруженный в «Ситроене» ноутбук Серебрякова побывал в Лозанне, где находится Спортивный арбитражный суд, на Олимпиаде в Рио, в Куала-Лумпуре, где хакеры пытались получить доступ к засекреченному расследованию крушения рейса MH17. Владелец ноутбука просто не удалял сети, к которым подключался для выполнения своих ГРУшных делишек, а еще история поиска браузера не была удалена, и там голландцы нашли не только порно и ссылки на «Фишкину солянку», но и запросы про швейцарскую лабораторию Spiez, на которую тоже совершались кибератаки. Складывается впечатление, что даже агентов Oriflame готовят гораздо тщательнее, чем агентов ГРУ». То есть, в «ноуте» нашли всё то, что и ДОЛЖНО БЫТЬ в «ноуте» дипломата после скандала с Боингом 777 рейса МН-17, и после скандала с отравлением Скрипаля, а именно, в «ноуте» поиск адресов, по которым можно было получить дополнительную информацию по эти делам. Содержание «ноута» и доказывает именно то, что эти люди дипломаты, поэтому они и не пытались эту информацию из «ноутов» удалить. Но в «ноутах» «хакеров» не нашли никаких программ для «хакерских атак». Как в понимании долботрахов взламываются компьютерные сети? Фомкой? Вот это бла-бла-бла в качестве «доказательств», годится только для судей Рашки, да и то, только потому, что в Рашке нет судей. Но как нормальному человеку такую информацию принимать за шпионскую деятельность? И этот Рик Санчес с натужной иронией делает предварительный итог: «В интернете предлагают измерять профессионализм шпионов в условных единицах Чепигах (Чп). Этот шпион забыл квитанцию, его уровень равен 007 Чепиг». Вот если бы в Интернете измеряли умственные способности блогеров в «долботрахах», то у вас, Rick Sanchez, - дебильная мощность примерно в 3,5 долботраха. Но на этом Санчо Рик не закончил выкладывать «доказательства»: «Какие-то хакерские атаки совершались удаленно, а другие взломы производились на выезде. После Гааги хакеры собирались отправится в Швейцарию в город Шпиц, где находится лаборатория по изучению химического и ядерного оружия. У раскрытой четверки агентов при себе помимо всего прочего обнаружили билеты в Берн». Но ведь и это убогое бла-бла-бла: «Раз у них были билеты в Берн, значит, они собирались в Шпиц». А почему в Шпиц, а не в Цюрих? А по кочану! Потому, что нам, долботрахам, так голландцы сказали. А вот ещё жемчужина доказательств: «Как только голландцы раскрыли подробности высылки и задержания Моренеца и компании, в дело вступили главные враги ГРУшников Bellingcat и The Insider. Достаточно было ввести адрес той самой хакерской части ГРУ под номером 26165 в «легкодоступную базу ГИБДД», чтобы обнаружить, что автомобиль Алексея Моренеца, а также авто еще более трехсот человек, предположительно агентов ГРУ, зарегистрированы по адресу этой части». Надо же! Как только введёшь в «легкодоступную базу ГИБДД», адрес «Комсомольский проспект, рядом с Несвижским переулком», так тебе сразу выдадут триста спартанцев! Не, триста шпионов! И это не всё. «Также выяснилось, что паспорта Моренеца и Серебрякова отличаются всего одной цифрой, а выданы они были в одни день. Так что пара Моренец - Серебряков имеет все данные для того, чтобы в скором времени затмить сладкую парочку из Солсбери». Это же дипломаты и у них были дипломатические паспорта, которые оформляются специальными отделами МИДа, и количество выдаваемых паспортов далеко не десятки в день. На сколько номеров должны отличаться паспорта дипломатов, которым дали одно задание, и они начали к нему готовиться в один и тот же день? Короче, приношу извинения Rick Sanchez, - я его сильно недооценил. Его дебильная мощность не 3,5, а примерно 7 долботрахов. Ну и теперь о том, чего стоят все эти «доказательства» в глазах полиции Голландии. Надеюсь, вы понимаете, что шпионаж - это уголовное преступление и в Голландии. И если появились доказательства шпионажа, то и в Голландии сразу должно возбуждаться уголовное дело. Голландцы его возбуждали? Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, почему уличенных разведчиков РФ не взяли под стражу. «По словам премьера, власть Нидерландов не брала под стражу четырех уличенных в попытке кибератаки российских разведчиков, так как у нее не было уголовного дела против них». Всё, приплыли! Вот это всё, чего стоят все эти бла-бла-бла долботрахов для долботрахов, - оказывается не было доказательств, которые позволили бы возбудить уголовное дело за шпионаж. Не было! Заметим, что всё это бла-бла-бла началось не просто после 6 месяцев молчания, а после того, как началась поставка С-300 в Сирию, и эти постаки ведутся явно в пику Израилю. Что тут сказать? Ничто подобное с советскими дипломатами при жизни СССР было невозможно, как и в те времена ни прогибалась Голландия под Израиль. В любом случае, эта история с выдворением 4 дипломатов Рашки является доказательством откровенного презрения всего мира к Кремлю, да и ко всей Рашке. Ну и, кроме того, повторю свою старую версию. Поскольку этих дипломатов выслали ещё в апреле, то в апреле у голландцев могла быть более веская причина высылки, которую они по договорённости с Кремлём скрывают. К примеру, эти курьеры везли партию наркотиков. Могло быть так, что в апреле их выслали из Голландии за наркотики, а в октябре по инициативе Израиля подняли вой, как против проклятых хакеров. В любом случае поражает то, как небрежно, глупо и тупо фабрикуется дело - исключительно для долботрахов. И оскорбительно уже то, что на развлекательном портале «Фишки» (портал упомянут в тексте Rick Sanchez) этот материал набрал на 152 положительных лайков больше, чем отрицательных. Преимущество долботрахов очевидно - сегодня они «рулят».



