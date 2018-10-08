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Московский листок

Как мы отдыхали в Крыму. Автопробег РОЙ ТВ

Опубликовано 08.10.2018 в разделе комментариев 0

Впечатления об отдыхе в Крыму. Команда РОЙ ТВ совершила автопробег из Москвы в Крым. Интервью с жителями Крыма и отдыхающими.



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