Как мы отдыхали в Крыму. Автопробег РОЙ ТВ Впечатления об отдыхе в Крыму. Команда РОЙ ТВ совершила автопробег из Москвы в Крым. Интервью с жителями Крыма и отдыхающими.



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