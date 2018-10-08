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Московский листок

Минздрав и церковь переводят молодежь со стакана на иглу?

Опубликовано 08.10.2018 в разделе комментариев 2

молодежь наркотики алкоголь
Минздрав и церковь переводят молодежь со стакана на иглу?

Русская православная церковь положительно относится к инициативе Минздрава увеличить минимальный возраст, по достижении которого гражданам разрешено приобретать алкогольные напитки. Соответствующее заявление сделал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Вице-премьер Татьяна Голикова 24 сентября рассказала журналистам, что правительство РФ рассмотрит варианты ограничения продажи алкогольной продукции до возраста от 19 лет до 21 года.

***

А вы уверены, что это хорошо?

Я вот вырос во времена, когда алкоголь продавали в любом возрасте. И в свои молодые годы отдал известную дань увлечению выпивкой, о чем, если честно, нисколько не жалею. 

Да, кому-то было на роду написано допиться до чертиков и даже дать дуба от этого, но в основном все где-то после 30-ти завязывали с этим делом - юный пьяница и старый алкаш все же "две большие разницы", как говорят в Одессе. Мало кому хотелось становиться старым алкашом.

А во время учебы выпивали, конечно, аж дым стоял коромыслом - как пьют студенты-медики известно каждому. Думаю, и министру Скворцовой это прекрасно известно. И чего было заводиться с этим повышением абстинентного возраста?

Зато наркотиков мы вообще не знали! То есть знали, конечно, ввиду специфики профессии. Так вот, наркоты у нас на кружке по физиологии, где мы оперировали животных, было, как нынче говорят, "как грязи". Но как-то в голову не приходило испытывать на себе просроченный фентанил или что-то еще - после занятий брали бутылку портвейна, распивали на двоих-троих, и довольные жизнью ехали в общагу вести половую жизнь.

Возможно, кому-то покажется нехорошо, а это на самом деле совершенно нормально для молодых, здоровых людей - пить что горит и трахать что шевелится.

***

Давайте обратим внимание, что сокращающееся в последнее время потребление алкоголя среди молодых людей четко коррелирует с ростом потребления наркотиков.

Причем наркотики ведь никто не продает ни с 19-ти, ни с 21-го года. Их как бы вообще продавать запрещено, но как-то находят граждане. И наркоте все возрасты покорны.

Культура потребления дурманящих средств изменилась, откуда ушел портвейн, туда пришел героин.

Так может вернуть все взад? Тем более, что со стакана соскочить куда проще, чем с иглы. 

Или это сознательная политика такая - перевести всех на наркотики? Ведь там, где в магазине не продадут выпивку 20-летнему, там за углом ему же продадут дозу и паспорта не спросят. 

Так может, лучше бы бухали, а?..

Анатолий Баранов 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Старый алкаш. написал 08.10.2018 01:57
Но какой камень в мой огород!
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Мы с Иваном Ильичем работали на дизеле. Н - м-к и я - м-к! И поэтому у нас Этот дизель с-пи-з-дили!
!!!TOTQ!IJAVASQ!!!-&&-& написал 08.10.2018 01:43
"Я вот вырос во времена, когда алкоголь продавали в любом возрасте. И в свои молодые годы отдал известную дань увлечению выпивкой, о чем, если честно, нисколько не жалею.
Да, кому-то было на роду написано допиться до чертиков и даже дать дуба от этого, но в основном все где-то после 30-ти завязывали с этим делом - юный пьяница и старый алкаш все же "две большие разницы", как говорят в Одессе. Мало кому хотелось становиться старым алкашом."
- То таки жирные пОпы понимают, что какая разница - от чего сдохнет тупой населюк - от вотки или - таки от героину - таки один хрен! То таки да...
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