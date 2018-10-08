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Московский листок

Путин приравнял шпионаж к проституции. А дальше?

Опубликовано 08.10.2018 в разделе комментариев 3

путин шпион
Путин приравнял шпионаж к проституции. А дальше?

Журналистский запрос

премьеру правительства Д.А.Медведеву

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

Как учил классик, если ситуация меняется 24 часа в сутки, то и тактика большевиков должна меняться 24 часа в сутки.

1 октября мы опубликовали на портале ресурса ФОРУМ.мск проект родительского запроса к Вам «Введение в мастурбацию». (https://forum-msk.org/material/news/15051440.html).

Речь о том, что 1-й зампред комитета Госдумы по образованию и науке и видный член Вашей партии «Единая Россия» Г.Онищенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» выдвинул план борьбы с мастурбацией среди подрастающего поколения.

Для нас очевидно, что озвучить эту инициативу ему поручило руководство Вашей партии. Были бы очень признательны, если бы Вы ознакомили журналистское сообщество с методическими указаниями «ЕР» на сей счет. А мы бы уже понесли в педагогические и родительские массы идеи борьбы с рукоблудием среди школьников и школьниц.

3 октября президент В.Путин несколько подкорректировал наши планы. На полях Энергетического форума он сделал очень важное заявление, которое, на наш взгляд, требует разработку и принятие с Вашей стороны серии энергичных партийно-правительственных решений.

Владимир Владимирович подчеркнул: «Как известно, шпионаж, как и проституция, – одна из важнейших профессий в мире».

Поначалу мы думали, что ослышались. Мало ли что может сорваться с языка главы государства в пылу полемики? Однако прошло время. И на кремлевском сайте «шпионаж» и «проституция» по-прежнему соседствуют как равноправные партнеры, являя собой диалектическое единство противоположностей (http://www.kremlin.ru/events/president/news/58701) .

Отсюда и вопросы к Вам, Дмитрий Анатольевич, от журналистского сообщества и наших читателей.

До заявления Владимира Владимировича проституция в нашем обществе и законодательстве считалась не профессией, а административным правонарушением. За каковое полагается штраф в 1,5-2 тыс. руб. (ст.6.11. КоАП).

Правильно ли мы теперь поняли, что отныне «торговля своим телом с целью добыть средства к существованию» перестает быть наказуемой и подвергаться штрафу, пусть даже чисто символическому?

Что в этой связи планирует сделать наше правительство? Понятно же и другое. Должны быть полностью декриминализованы ст.240-241 УК о вовлечении в проституцию и содержание притонов для занятия ею, родимой. А они предполагают крупные денежные штрафы и даже лишение свободы до 3-5 лет.

На наш взгляд, общество вправе и здесь ожидать от правительства энергичных законодательных инноваций.

И поскольку теперь торговля телом признается профессией, да еще такой важной, как разведка, то уже прозвучало мнение о придании ей государственного статуса. То есть предлагается внести ее в «Общероссийский классификатор профессий». Приравнять по льготам к таким, как, например, шпалоукладчица, шпалопропитчица или асфальтобетонщица.

Тяжелая же все-таки работа. Клиент, по рассказам, в связи с кризисом очень капризный пошел. Взять хочет побольше, а дать поменьше. В этой связи неизбежно и введение единой тарифной сетки.

И, вне всякого сомнения, нужно как можно быстрее приступить к выдаче труженицам панелей трудовых книжек единого образца (удостоверений). За основу можно взять опыт царской России, о чем депутат Н.Поклонская могла бы сделать отдельный доклад.

А Вы как считаете, Дмитрий Анатольевич? У нас даже президент удостоверение имеет, а чем потаскушки хуже? Вопрос о том, во сколько лет они должны выходить на пенсию, видимо, должен решаться отдельным поименным голосованием.

Конечно, это всего лишь первые наброски, вызванные мощной наступательной инициативой главы государства. Более детально ее можно было бы проработать на общепартийной дискуссии и парламентских слушаниях в Госдуме.

Со своей стороны, готовы принять в них самое живейшее участие, чтобы о выработанных мерах рассказать широкой публике и нашим читателям.

Удачи в работе!

Александр Головенко,

член Союза журналистов России



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Всего комментариев к статье: 3
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Вапщето древнейших профессий ТРИ
проституция, шпионаж и журналистика написал 08.10.2018 09:34
из известных из истории. Сейчас они часто исполняются ОДНИМ лицом, Головенко, например...
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надо ввести почетные наградные знаки и медали
и досрочный выход на пенсию написал 08.10.2018 09:25
И, вне всякого сомнения, нужно как можно быстрее приступить к выдаче труженицам панелей трудовых книжек единого образца (удостоверений).
- а еще надо ввести почетные наградные знаки и медали и досрочный выход на пенсию - как и труженикам невидимого фронта.
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Публикации тов.Головенко наносят такой репутационный удар по кремляди
YS написал 08.10.2018 08:58
Что их можно смело приравнять к раскрученным ТГ-каналам с компроматом.
Ставьте 5 из 5.
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