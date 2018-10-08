В Москву прибыли инопланетяне, а Собянин молчит

Движущиеся голубые огни в небе над Москвой пользователи сняли на видео и опубликовали в сети.

«Сегодня увидел, одурел», — написал автор видео в комментарии к своей публикации.

На кадрах видео снятого, предположительно, в Москве, видно, что голубые светящиеся точки движутся в небе.

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Мне вот интересно, почему ничего не сообщает мэрия Москвы и лично С.С.Собянин в своем блоге? Обычно он реагирует на самые пустячные вещи, а тут, можно сказать, эпохальное событие - то ли пришельцы, то ли ушельцы. Все столичные СМИ отметились, а властям столицы что, дела нет никакого? Странно даже...

А хотелось бы прояснить позицию властей. Скажем, в силу ожидающего массового прибытия инопланетян в Москву, будет ли изменен график движения танспорта и увеличен пенсионный возраст, как перед чемпионатом мира по футболу? Какие меры безопасности предпримет Росгвардия и станет ли генерал Золотов лично досматривать и обезвреживать летающие тарелки?

Опять же важно - не связан ли прилет инопланетян с прошедшим днем рождения президента Путина и ожидающемся его вознесением на манер Ильи Пророка? И кто станет исполнять обязанности главы государства на время отсутствия вознесшегося?

Путину 66, радость-то какая!

У меня вот нет никаких сомнений, что инопланетные граждане изберут для вознесения достойнейшего, а более достойного с 75 процентами народного доверия у нас и нету. Ну разве что орловский губернатор Клычков, набравший 82 процента, но ведь голубые огоньки приметили не в Орле, а в столице...

Версию о грядущем вознесении патриарха Кирилла (гр. Гундяева) отметаем сразу как неканоническую.

Так что как ни крути, а Владимиру Владимировичу готовиться. Поехали?!

А.Б.