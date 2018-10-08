Очередной законопроект Яровой материализует кошмары либералов: пустые полки!

Россияне могут столкнуться с дефицитом продуктов в выходные из-за законопроекта депутата Ирины Яровой. Как сообщают «Известия», Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отправила предостережение в нижнюю палату парламента и правительство.

Законопроект предполагает запрет для торговых сетей заключать договоры, в которых есть условие о возврате поставщику товара, не проданного по истечении срока годности.

Как отмечается в отзыве АКОРТ на законопроект, не имея возможности вернуть товар, ретейлеры начнут сокращать заказ. При этом в пятницу продукты заказывают сразу на три дня. Таким образом, при скачке спроса продукты могут распродать, и к воскресенью магазины встретят россиян пустыми полками.

По оценке АКОРТ, продукция со сроком годности до 10 дней занимает около половины торговой площади в сетях.

От редакции: Тут вот мне довелось утром за завтраком по Бизьнес-ФМ (как произнёс бы папа Зю) услышать рассуждения моего соседа по подъезду по фамилии Бовт про экономику Венесуэлы - главной проблемой сей системный либерал считает... непрофессионализм заведующих нефтью силовиков. Капиталистических манагеров-то разогнали. Помните это ностальгически-девяностое "правительство профессионалов", которое и проводило приватизацию? Вот и он явно помнит, язык-то оттуда.

От них, уверен экспертище Бовт, от вояк-чавистов даже спрос на нефть падает (хотя и школьнику известно, что это как раз внешняя конъюнктура - та самая невидимая рука рынка). Но со своей dry kill logic Жора Бовт не останавливается и распаляется в выводах, в нём взыграли воспоминания отринутого "совка" и пустых полок (которые, опять же, явились нас уже ПОСЛЕ внедрения горбачёвских малых доз капитализма в плановую экономику под личиной "ленинских" методов - кооператорства, хозрасчёта): оказывается, главной бедой Венесуэлы является национализация нефтянки и "социалистическая демагогия", в общем "эксперименты непрофессионалов".

Жуть, конечно, эти эксперименты социалистов! То ли дело - капиталистическая родина, Госдура и Яровая... Вот эти законопроекты никак нельзя считать ни непрофессионализмом, ни экспериментами в экономике - которые как раз ведут к материализации кошмаров либералов-перестроечников, к пустым полкам в ближайшем "Дикси" на Садово-Каретной. Впрочем, уверен, господин Бовт затаривается не там, где пролетариат, а в "Азбуке вкуса" на Делегатской. Интересно, до тех полок законопроект экс-яблочницы, то есть как минимум в прошлом либералки Яровой - тоже дотянется?

Д.Ч.