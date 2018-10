Путинскую Россию лишили американских домов Дерипаски Священной олигархи силовигархия санкции классоваяненависть Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, в частности, принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщила в понедельник газета The New York Post со ссылкой на представителей Минфина США. "Вашингтон заморозил активы Дерипаски в США, включая большие особняки на Манхэттене и в Вашингтоне", — пишет издание. The New York Post отмечает, что дом в одном из престижных районов Нью-Йорка О.Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 млн. Сообщается, что ранее пятиэтажный особняк в Нью-Йорке принадлежал арт-дилеру Алеку Вильденштейну и его бывшей жене Джослин. Издание называет этот дом "полем битвы" перед их разводом, якобы А.Вильденштейн угрожал пистолетом своей супруге. Данных о вашингтонском особняке газета не приводит. Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный негодует: - Вот это уже удар по "престижу России" (как любят выражаться кремлёвские пулЯта)! Рабочие коллективы, кормильцем которых Дерипаска ещё является обязаны как один сплотиться и потребовать от проклятой Америки - разблокировать все счета и дома родимого буржуя! А то взяли манеру - наших олигархов лишать свобод и комфорта!.. Мы что ли для этого СССР разрушали - чтоб нам в лице Дерипаски Священной плевали, так сказать, в репутацию международную и в гордость великоросскую?! Мы для этого социалистическую собственность свою делегировали лучшим людям отечества в годину благословенной приватизации? Нет, мы отдавали её, чтобы вырастить долгожданного Собственника, чтоб они, Дерипаски, покомфортнее устроились там, за рубежами "совка", научились всем премудростям буржуйским, и чтобы затем поэффективнее руководили нами - сами-то ведь мы управляться с индустрией своей, с тысячами заводов, имея даже Госплан, - не могли, вот и выдвинули олигархов над собой. Чтоб личная заинтересованность Собственника, а не "общее-ничьё" рулило экномикой - и успехи очевидны! Только б США в колёса продолжающейся приватизации палки не ставили... Пора ФНПР выступить, что ли, в защиту Дерипаски Священной (см. видео) - а то пока лишь одного Алишера Усманова Россия-24 стала показывать с наилучших сторон соотечественникам. И что жена у него есть, и что фехтовать умел когда-то - не олигарх, а находка для пролетариата, более эффективных менеджеров ему не найти. Опять же, знает Усманов, на чём держится экономика РФ и почему она не развалится - на частной собственности, на священноначалии ея. Видео-молитва краснодарского журналиста Евгения Титова, нынешнего политэмигранта (в Вильнюсе нынче товарищ наш ждёт падения режима), молитва аж 2011-го года, слегка предвосхитившая и хит "Богородица, Путина прогони" - да поможет нам в борьбе за нью-йоркскую недвижимость отечества нашего постсоветского! Новости по теме: По двум околопутинским "кошелькам"-олигархам нанесён удар из США Изъятие сверхприбылей у олигархата "обсчитают" в министерствах, ещё не ставших олигархиями



Рейтинг: 3.67, Голосов: 3 Поделиться читайте нас в Я.Новости