Британия очень боится, но Путина, а не того, что могло бы стать возрождением СССР

Британские власти разрабатывают комплекс мер и готовят своих военных к оперативному отпору в случае военной агрессии России или подрывных действий Москвы в виде кибератак. Как сообщает газета The Times, Лондон проведет крупнейшие за 17 лет военные маневры в Омане, где роль противника отводится РФ. В другой статье газета сообщает, что британские власти отработали сценарий с масштабным киберударом в ответ на враждебное поведение России.

По данным издания, в учениях, которые стартуют в конце этой недели в Омане, впервые примут участие многочисленные беспилотные летательные аппараты стоимостью менее 1 тыс. фунтов стерлингов (1,3 тыс. долларов), которые в Великобритании являются популярным подарком на Рождество.

Кроме того, британская армия испытает дистанционно управляемый бронированный трактор массой в 30 тонн, предназначенный для очистки территории от заминированных объектов.

В Омане 5,5 тыс. британских военнослужащих примут участие в военных учениях Saif Sareea 3, совершенствуя свою "готовность к любой конфронтации с российскими танками или формированиями по ведению гибридной войны", цитирует The Times ТАСС.

В маневрах, на которые власти потратят 100 млн фунтов стерлингов (130 млн долларов США), задействованы 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей, десантный корабль и восемь самолетов Typhoon. В серии постановочных "сражений" роль "противника, использующего российские танки Т-72", выполняет эскадрон Королевской конной гвардии.

Что касается уже прошедших учений для отработки масштабного киберудара на возможную агрессию России, мощная кибератака, по плану военных, должна будет лишить Москву электроснабжения, сообщает Русская служба ВВС.

В министерстве обеспокоены тем, что, помимо ядерного оружия, у Британии имеется ограниченный диапазон мер для отпора Москве. Попытки создания возможного сценария конфликта с Россией показали, насколько стремительной может быть эскалация. По данным Sunday Times, в итоге было принято решение о наращивании наступательного потенциала киберопераций, в том числе с тем, чтобы нарушить работу систем энергоснабжения в Москве.

По словам источников, такие меры будут приняты, если Россия захватит эстонские острова в Балтийском море; если Россия вторгнется в Ливию; если против британских сил будут использованы "нерегулярные российские вооруженные формирования" или под угрозу попадет один из новых британских авианосцев.

От редакции: Аж вспомнился почему-то популярный в конце 1980-х фильм "Омэн" - о дьяволе, очень аглицкий по духу и стилю фильм... Какая, в сущности, прелесть, эта вся Королевская рать!.. И конечно же, первым делом на другой стороне, то есть в России загорается патриотизьм, провоцируемое англичанами чувство единения с теми, кто только что осуществил пенсионный грабёж. Мол, готовятся серьёзно англичане, боятся - значица, уважають Рашу нашу, значит, есть порох в пороховницах и мы ещё ого-го под командованием Верховного силовигарха, покажем бриттам под триколором да на советских танках-то, чтобы англичанка нам не гадила! На деле же и Путин, и вообще весь правящий в РФ уже 25 лет после расстрела ВС РСФСР класс - не просто союзники Британии в частности и монархии как таковой конкретно, а единственная надежда мирового империализма, так сказать, страховка от социалистического возрождения СССР.

И не какие-то царские капризы кремлядей а ля няш-мяш-Крымнаш, а этот обоюдо-выстраданный процесс, то есть конврегенция республик - только этот процесс, каким был он и в 1920-х, и в 1930-х, и после Великой Отечественной, и может стать причиной исчезновения с карты Европы нынешних буржуазных государств, с которыми Англия поддерживает прохладно-дружественные отношения. Если встанет вопрос, кто им дороже - Путин на троне РФ или какая-то Эстония или Украина, они конечно же выберут Путина - как Пиночета наших дней, способного подавлять социалистические и коммунистические силы внутри РФ (и помогать через спецслужбы ещё экс-республиканским неофеодалам, царькам вроде Назарбаева или Кадырова делать то же самое у себя дома).

Так что вся эта шумиха "Хампти-Дампти-сэт-он-а-уолл", игры-учения - это ни о чём. Не Путину нести "угрозу" туда, где был когда-то социалистический лагерь, и Британия это прерасно понимает. Эта вооружённая буффонада с конницей вместо танков (ностальгия по Второй мировой или историческая реконструкция обороны Ленинграда?) как раз для переговоров, для дружбы с силовигархией, которая мечтает поставлять газ и в Британию, а может быть ещё и нефть - всё, что было украдено у советского народа, неспособного сейчас на воссоединение из-за отсутствия субъективного фактора революции и самой революционной ситуации... Кстати, наши товарищи в Лондоне, британские коммунисты, понимают это так же хорошо, как мы, и поддерживают пока локальные антифашистские силы - силы сдерживания реакции, а отнюдь не силы "коммунистического наступления", каковыми они не станут ещё долго. Но этого "долго" у нас около 15 лет всего - столько нефти в запасе у тех, кого предстоит свергнуть в РФ, и только после свержения силовигархии можно говорить о воссоединении социалистических республик.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

Лондон, 5 октября

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