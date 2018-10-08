"Празднование" оппозиционерами дня Путина прошло в духе флеш-моба "Вова, домой!"

В Санкт-Петербурге, Казани и Москве прошли задержания участников акций, приуроченных ко дню рождения президента РФ Владимира Путина. 7 октября ему исполнилось 66 лет. В Петербурге активисты прошли про улице Восстания с баннером "Долгих лет тюрьмы" и зажгли файеры. Кроме того, по центру города ездила машина, символизирующая "кровавый торт".

Портал "ОВД-Инфо" сообщил о задержании четырех участников акции на улице Восстания: Владислава Иванчо, Светланы Уткиной, Андрея Графа и Ивана Рубцова. На них составили протокол по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшей помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский отметил в своем Facebook, что применение такой статьи - "полицейская новинка, возникшая в Петербурге 9 сентября 2018 года (ранее ее не применяли к участникам митингов и шествий)".

Депутат пояснил, что, поскольку одним из наказаний по вменяемому активистам пункту является арест, то задержанных можно оставлять в полиции до 48 часов и затем везти сразу в суд, а не отпускать через три часа. При этом применять данный пункт можно, если действия участников акции реально повлекли создание помех для движения пешеходов или транспортных средств. "Если есть те, кому это реально помешало, и если они об этом заявили. Кто из-за этого не смог пройти или проехать и понес какой-то ущерб, - пояснил Вишневский. - Насколько мы понимаем, таких "пострадавших" сегодня [то есть 7 октября - прим. NEWSru.com] нет".

Как пишет "Медиазона", всего по делу о баннере были задержаны 11 человек, в том числе несовершеннолетние. Молодые люди рассказали, что полицейские прогнали защитников и выбросили переданную задержанным еду и воду.

Поздно вечером в воскресенье в отделе полиции номер 76, где находились несовершеннолетние задержанные, объявили план "Крепость" (сбор личного состава, привлекаемого к пресечению захвата собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск) и перестали кого-либо оттуда выпускать. План вводился и отменялся несколько раз.

По словам Вишневского, полковник из УМВД по Центральному району Александр Пчел впоследствии объяснил введение плана "техническим сбоем" и срабатыванием сигнализации. Ночью Вишневский сообщил, что троих несовершеннолетних в итоге отпустили из полиции, составив на них протоколы о неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП).

"В чем оно выразилось? "Отказался предъявить документы", "держал паспорт на значительном удалении от сотрудника полиции", "не позволял проверить наличие в документах необходимых степеней защиты, в темное время суток и при дожде", "имел при себе свернутый плакат с надписью "бессрочка" (если он был свернут - откуда полиция знала, что там написано?)..." - уточнил депутат Заксобрания. По его словам, еще семерых задержанных оставили в отделе на ночь, так и не допустив к ним защитников.

В Москве участники молодежного движения "Весна" поздравили президента РФ "Спасибо Владимиру Владимировичу Путину за обновленную Россию!"

у администрации президента на акции ко дню рождения Путина задержали трех - Полину Сизову, Валерия Вохмина и еще одного молодого человека. Их подарком главе государства стала "Россия в том состоянии, до которого он ее довел", говорится в Telegram-канале "Весны". Молодые люди вырезали из фанеры контур России, покрасили ее в черный цвет и наклеили поверх различные факты.

А вот как в Самаре активисты Левого Фронта изобразили "пенсионный вопрос" для силовигарха номер один

Славная преемственность ощущается в рядах ЛФ - с теми годами и акциями, когда Левый Фронт был ещё Молодёжным, и однажды, в эти же осенние дни, но 2004-го года, из Москвы и Подмосоквья отправился в Ленинград десант, который в масках Путина принял участие во флеш-мобе "Вова, домой!". Это была одна из первых акций МЛФ вообще - активистов СКМ, АКМ и РРП "заловили", но держали в питерском отделении милиции вполне дружелюбно и цивилизованно. Забавно, что часть "техподдержки" этого флешмоба в СМИ и в самом штабе МЛФ, который располагался тогда (что чрезвычайно символично) в стенах, где в 1980-х выдумывали капитализм для всей пост-советской генерации государств - Института экономики переходного периода на Газетном-5, - сейчас подалась в путинисты...

В покупке этих масок на ВДНХ я принимал самое непосредственное участие, чем поныне весело горжусь. Желающих участвовать во флеш-мобе было столько, что масок на всех не хватило. Ту акцию, помню, заметил даже Березовский в Лондоне, звонил ментам, и организовал в итоге горячее питание "сидельцам"... Романтические были времена!

Д.Ч.

Материал по теме:

Московские марксистские организации начали работу по созданию городского Молодежного левого фронта