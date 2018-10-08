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Московский листок

Падение Жириновского на губернаторской инаугурации было не таким, как политическое

Опубликовано 08.10.2018 в разделе комментариев 3

лдпр госдура владимир смешно

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский упал, когда поднимался на сцену во время церемонии инаугурации губернатора Владимирской области, которым стал его соратник по партии Владимир Сипягин. 

На кадрах видно, как Жириновский споткнулся и упал, поднимаясь на сцену. «С ним все в порядке. Он сейчас участвовал в пресс-подходе, был убедителен и красноречив, как обычно», — прокомментировала инцидент помощница главы Владимирской области Ольга Петрова, сообщает «РИА Новости». 

Как отмечает ТАСС, в своем выступлении на инаугурации Жириновский посоветовал Сипягину обеспечить «полную свободу» СМИ и разрешить проводить в регионе митинги. «Дайте место — какой-то дом культуры, кинотеатр, место в парке, в сквере, но чтобы не было запретов, чтобы никто никого не разгонял, потому что во Владимирской области демократия, и чтобы были во Владимирской области все журналисты защищены», — сказал глава ЛДПР.

От редакции: Голос-то, голос диктора - прямо как у объявляющего самого "царя" (этот термин активно вводит в обиход сам Жириновский). Не столь смешно падение, сколь партийная взаимовыручка и взаимопомощь - миг, когда оба пратийца, увесистые и солидные, мемного повозлежали на сцене, - в нём словно пронеслись и иные утехи, в которых не раз был замечен это один из ярчайших политиков конца Советской и начала постсоветской эпохи... Но в конце-концов - с кем не бывает. Правда, та солидность, с которой вышагивал экс-вицеспикер Госдуры и её постоянный "населюк", с самого 1993-го постоянный, - забавно контрастирует с мягким приземлением и потому смотрится особенно контрастно-смешно.

Впрочем, если бы пронеслись в миге возлежания партийцев и годы пребывания в политикуме, то из единственного из партийных политика, который не побоялся в августе 1991-го противостоять на Калининском проспекте заельцинской толпе (момент подробно описан в романе-эшелоне "Вемявспять"), из выступившего тогда за сохранение СССР и недоверие Ельцину - превратился в верную опору и ельцинского, и путинского режима (поскольку режим это один и тот же, не будем углубляться в различия дизайна). И по ходу пьесы Жириновский в верноподданстве своём падал всё ниже и ниже - исполнив под конец даже "Боже, царя храни". Интуитивно чвуствущий очень точно реакционные настроения, он "падал" так, что финансово и статусно всё время возвышался, стал олигархом - при нефтеперерабатывающих заводах и прочих "кормушках". Что изменит теперь наличие партийного губернатора? В судьбе "человека-партии" - ничего, как и в судьбе самих владимирцев: на повестке всё то же закрытие Владимирского тракторного завода, которое придётся уже ЛДПР прикрывать своим авторитетом, а не "ЕдРу", вот тут им ещё - падать и падать в глазах "руководимых", так что происшествие вполне символичное вышло.

Д.Ч.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: черный научись писать.
серому написал 08.10.2018 19:38
Экий вы однако мечтатель.
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(без названия)
и еще пара слов написал 08.10.2018 18:19
Хм... пeдик Ж. был под коксом? Или заявился на торжество путлерастской демократии сразу после баньки с молодыми соратниками - перепарился сзади и спереди?
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черный научись писать.
серый написал 08.10.2018 18:17
Интуитивно чвуствущий
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