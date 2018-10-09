Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Когда общество живет по звериным законам

Опубликовано 09.10.2018 автором Максим Красный в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Когда общество живет по звериным законам

«Дети, человек 50-70, прибежали … и ограбили толпой магазин напротив входа в Мариинку. В толпе было до 20 человек в возрасте примерно 15-16 лет, остальные — 10-14», пишет буржуазное издание «Лента.Ру» (https://lenta.ru/news/2018/10/08/kiev_gang_shit/) по поводу ограбления магазина детьми в центре Киева.

В заметке перечисляется множество подробностей, но упущено самое главное: почему такое в принципе стало возможным? Почему дети не просто ограбили магазин, а вдобавок еще и «после нападения подростки ходили по улице перед магазином и куражились своим налетом»? Например, в СССР и других социалистических странах такое происшествие было немыслимо.

Позиция буржуазной прессы нам ясна, ее совершенно не интересуют причины и последствия произошедшего (которые, безусловно известным буржуазным хозяевам подобных газетенок). Задача буржуазной прессы состоит в другом – шокировать читателя, запутать, одновременно укрепляя его веру в буржуазный строй. Обыватель, читающий подобные заметки, должен наполниться чувством буржуазного «патриотизма» - «вот как живут на Украине те, кто отказался от «русского мира» (диктатуры российской олигархии)!». На фоне таких диких новостей, притупляется классовая ненависть к «своим» паразитам, которые грабят и обдирают российских трудящихся. И уже пенсионный грабеж, как и рост цен на все, не кажутся обывателю чем-то плохим, он о них просто забывает.

Но на самом деле у трудящихся России и Украины общий враг – это буржуазия. И диктатура буржуазии (капитализм) – корень всего социального зла, в каких бы конкретных формах оно не проявлялось.

Какие подростки совершили нападение на магазин? Ясно, что это в основном дети рабочих и, возможно, часть детей мелкой буржуазии. То есть дети угнетенных капиталом слоев буржуазного общества. Ясно также и то, что кураж после ограбления не был случайностью – это демонстрация силы, своего превосходства. Так как украинские подростки видят, что буржуи по праву силы делят внутри своего класса власть и собственность, по праву силы, нагло, грабят и обдирают украинский пролетариат. Именно поэтому у подростков, живущих в зверином мире капитализма, сложились такие же звериные жизненные идеалы. Они, чувствуя гнет капитала, объединились в группу, и по праву силы, напали на магазин. Добившись своего, они продолжили демонстрировать свою силу и безнаказанность.

Но как была сказано, такое происходит не везде, а только в капитализме. При социализме распределение происходит по труду, поэтому в социализме дети рабочих были, с одной стороны, обеспечены всем необходим, а с другой стороны, думали не о грабежах, а о стройках, Космосе и других общественных сферах, в которых они могли бы развиваться сами и развивать свое пролетарское государство, продвигая его к полной победе коммунизма.

Поэтому мы, пролетарии, должны спросить себя: какого будущего мы хотим своим детям? Хотим ли мы, чтобы господствующий сегодня класс буржуазии воспитывал наших детей преступниками, которых он потом бросит либо на очередной передел собственности среди различных кланов буржуазии («бандитские войны»), либо на третью империалистическую бойню, убивать других рабочих и умирать за большие прибыли «своих» буржуев?

И если мы, рабочие, не хотим своим детям смерти во благо еще более набитых карманов «своих» паразитов, а хотим для них мирной и счастливой жизни без эксплуататоров, то в наших силах объединиться в Коммунистическую партию и навсегда покончить с классом буржуазии (как особой группы лиц, паразитирующей на нашем честном труде), капитализмом и войнами!



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Сильвер
Сильвер написал 09.10.2018 01:39
Хотите больше клиентов для Вашего бизнеса?
Мы поможем Вам!
Отличная и дешевая реклама Ваших товаров и услуг!
РАССЫЛКА ПО ФОРМАМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В 1 200 000 ФОРМ РОССИИ И СНГ - 3000 РУБЛЕЙ
РАССЫЛКА ПО ФОРМАМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ЛЮБОЙ СТРАНЫ - 3000 РУБЛЕЙ ЗА 1 МЛН
Это рассылка по формам с сайтов в разделе контакты, которые заполняются нашим роботом.
Далее письмо с вашим коммерческим предложением приходит на контактный E-mail организации.
При рассылках через контакт-форму получается, что каждый сайт отправляет сообщение сам себе и поэтому все письма приходят во входящие!
Таким образом рассылка таким методом даст отличные результаты для рекламы Ваших товаров и услуг
РАССЫЛКА ПО КОРПОРАТИВНЫМ EMAIL РОССИИ И СНГ 500 000 E-MAIL - 4000 РУБЛЕЙ
РАССЫЛКА ПО КОРПОРАТИВНЫМ EMAIL ЛЮБОЙ СТРАНЫ 500 000 E-MAIL - 4000 РУБЛЕЙ
-Гарантии,контроль рассылки и отчет!
-Скидка на все рассылки 33% до 10 октября!
Не отвечайте на это сообщение со своего ящика электронной почты, так как оно создано автоматически и никуда не дойдет!
Используйте для связи: http://form2018.ru/
sviazs@bk.ru Telegram: @form2018 Skype: 2018form
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к повышению возраста продажи алкоголя?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как мы отдыхали в Крыму. Автопробег РОЙ ТВ
Как мы отдыхали в Крыму. Автопробег РОЙ ТВ
08.10.2018
Норма "электрического геноцида"
Норма "электрического геноцида"
09.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Самые нищие города - далеко не в самых бедных регионах (0)
"Не чужие" - рoссийскoе кинo, кoтoрым мoжнo гoрдиться (0)
Когда общество живет по звериным законам (1)
Отказ Москомнаследия признать памятником палаты Римских-Корсаковых на Остоженке оспорен в Мосгорсуде (0)
Кудрин предрекает одни убытки от пребывания корпораций в руках государства (4)
Краснодарская краевая судья-миллионерша Хахалева имела только ветеринарное образование (6)
Как ни огибал губернатор Гусев закон, а уволить своего зама, Агибалова пришлось (0)
Падение Жириновского на губернаторской инаугурации было не таким, как политическое (10)
"Празднование" оппозиционерами дня Путина прошло в духе флеш-моба "Вова, домой!" (9)
Британия очень боится, но Путина, а не того, что могло бы стать возрождением СССР (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: "Не чужие"
Дарья Митина Дарья Митина: Прoшли дни культуры Ирана в Рoссии
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О разведчиках и шпионах
Максим Калашников Максим Калашников: Норма электрического геноцида /М.Делягин, М.Калашников/
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков и АПН Северо-Запад - на проводе
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss