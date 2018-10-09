Когда общество живет по звериным законам

«Дети, человек 50-70, прибежали … и ограбили толпой магазин напротив входа в Мариинку. В толпе было до 20 человек в возрасте примерно 15-16 лет, остальные — 10-14», пишет буржуазное издание «Лента.Ру» (https://lenta.ru/news/2018/10/08/kiev_gang_shit/) по поводу ограбления магазина детьми в центре Киева.

В заметке перечисляется множество подробностей, но упущено самое главное: почему такое в принципе стало возможным? Почему дети не просто ограбили магазин, а вдобавок еще и «после нападения подростки ходили по улице перед магазином и куражились своим налетом»? Например, в СССР и других социалистических странах такое происшествие было немыслимо.

Позиция буржуазной прессы нам ясна, ее совершенно не интересуют причины и последствия произошедшего (которые, безусловно известным буржуазным хозяевам подобных газетенок). Задача буржуазной прессы состоит в другом – шокировать читателя, запутать, одновременно укрепляя его веру в буржуазный строй. Обыватель, читающий подобные заметки, должен наполниться чувством буржуазного «патриотизма» - «вот как живут на Украине те, кто отказался от «русского мира» (диктатуры российской олигархии)!». На фоне таких диких новостей, притупляется классовая ненависть к «своим» паразитам, которые грабят и обдирают российских трудящихся. И уже пенсионный грабеж, как и рост цен на все, не кажутся обывателю чем-то плохим, он о них просто забывает.

Но на самом деле у трудящихся России и Украины общий враг – это буржуазия. И диктатура буржуазии (капитализм) – корень всего социального зла, в каких бы конкретных формах оно не проявлялось.

Какие подростки совершили нападение на магазин? Ясно, что это в основном дети рабочих и, возможно, часть детей мелкой буржуазии. То есть дети угнетенных капиталом слоев буржуазного общества. Ясно также и то, что кураж после ограбления не был случайностью – это демонстрация силы, своего превосходства. Так как украинские подростки видят, что буржуи по праву силы делят внутри своего класса власть и собственность, по праву силы, нагло, грабят и обдирают украинский пролетариат. Именно поэтому у подростков, живущих в зверином мире капитализма, сложились такие же звериные жизненные идеалы. Они, чувствуя гнет капитала, объединились в группу, и по праву силы, напали на магазин. Добившись своего, они продолжили демонстрировать свою силу и безнаказанность.

Но как была сказано, такое происходит не везде, а только в капитализме. При социализме распределение происходит по труду, поэтому в социализме дети рабочих были, с одной стороны, обеспечены всем необходим, а с другой стороны, думали не о грабежах, а о стройках, Космосе и других общественных сферах, в которых они могли бы развиваться сами и развивать свое пролетарское государство, продвигая его к полной победе коммунизма.

Поэтому мы, пролетарии, должны спросить себя: какого будущего мы хотим своим детям? Хотим ли мы, чтобы господствующий сегодня класс буржуазии воспитывал наших детей преступниками, которых он потом бросит либо на очередной передел собственности среди различных кланов буржуазии («бандитские войны»), либо на третью империалистическую бойню, убивать других рабочих и умирать за большие прибыли «своих» буржуев?

И если мы, рабочие, не хотим своим детям смерти во благо еще более набитых карманов «своих» паразитов, а хотим для них мирной и счастливой жизни без эксплуататоров, то в наших силах объединиться в Коммунистическую партию и навсегда покончить с классом буржуазии (как особой группы лиц, паразитирующей на нашем честном труде), капитализмом и войнами!