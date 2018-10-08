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Московский листок

Как ни огибал губернатор Гусев закон, а уволить своего зама, Агибалова пришлось

Опубликовано 08.10.2018 в разделе комментариев 0

регионы воронеж вертикаль кадры
Как ни огибал губернатор Гусев закон, а уволить своего зама, Агибалова пришлось

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уволил двух временно исполняющих обязанности заместителей главы региона - Юрия Агибалова и Евгения Юрченко, передает ТАСС. Увольнению Агибалова предшествовал скандал, поскольку до этого его уже увольняли, причем процедура сопровождалась выплатой "золотого парашюта" в размере 23 окладов чиновника. Затем Агибалова снова приняли на работу. 

"Губернатор Александр Гусев подписал указы об освобождении врио заместителя губернатора Агибалова Юрия Владимировича и врио замгубернатора - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Юрченко Евгения Валерьевича от замещаемых должностей 8 октября 2018 года. Они увольняются в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе", - говорится в сообщениях, размещенных на сайте правительства Воронежской области. 

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что уволенному с 15 сентября в связи с выходом на пенсию Юрию Агибалову было назначено вознаграждение в размере 23 окладов и доплата к страховой пенсии в размере 75% от среднего заработка. При этом два дня спустя Агибалов был вновь принят на работу на должность замгубернатора с выплатой ежемесячных премий. Его также включили в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции. 

Как позже объяснили в правительстве области, такое решение было принято в соответствии с законом о государственных должностях Воронежской области, постановлением правительства региона 2015 года о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет и доплаты к страховой пенсии по старости, а также по решению комиссии правительства Воронежской области по пенсионному обеспечению за выслугу лет от 16 сентября 2018 года. 

"Все было сделано на 100% по закону, но при этом на 100% мерзко", - прокомментировал произошедшее источник в региональной власти. 

1 октября в правительстве Воронежской области заявили, что исполняющий обязанности заместителя губернатора Юрий Агибалов освободит занимаемую им должность с 8 октября, и в состав нового правительства Воронежской области он не войдет. 

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что выплаты чиновнику были назначены законно. Глава региона пояснил, что 14 сентября к нему обратился врио замгубернатора с просьбой уволить его с госслужбы в связи с истечением полномочий. 15 сентября такой указан был подписан, и он касался всех членов действующего правительства. 

"Весь действующий состав был переназначен. Делали это осознанно, так как в переходный период много распорядительных документов, хотелось, чтобы этот процесс контролировал человек, который имеет большой опыт. Но в новый состав правительства Агибалов входить не был намерен. Таких разговоров с ним не было", - отметил Гусев. По его словам, правильнее было бы сделать эти выплаты в момент указа о назначении нового состава правительства. 

Про Юрченко Гусев сказал, что тот "не до конца понял, что от него требовалось на новом посту, а также не сумел привлечь инвестиции". 

Губернатор Воронежской области Александр Гусев был избран в ходе единого дня голосования 9 сентября, набрав 72,52%, или более 600 тысяч голосов. Гусев исполнял обязанности врио главы региона с декабря 2017 года, после того, как президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в ЦФО, а позже - вице-премьером.

Отметим, что до "парашютного" скандала в городе и области разразился скандал более существенный: на территории Воронежского экскаваторного уничтожаемого ныне завода был снесён мемориал рабочим-участникам Великой Отечественной войны. Всё это было совершено, безусловно, если не при участии, то при претупном попустительстве и Агибалова, и Юрченко, и Гусева.

Сам завод был убит десятилетием раньше — в 2009 году. В годы Войны он производил легендарные «катюши», а ныне ни само предприятие, ни память о погибших рабочих оказались не нужны российской власти. «Декоммунизация» в России продолжается…

Раньше предприятие называлось «Завод им. Коминтерна»; это имя было присвоено предприятию славному ещё 1922 году. Во время Великой Отечественной войны завод успешно освоил производство знаменитых реактивных миномётов «Катюша», а многие заводчане сражались с фашистами в рядах Красной Армии. После Великой Отечественной войны в честь погибших рабочих на территории предприятия была выстроена вот эта кирпичная стела с надписью «Отдавших жизнь за Родину – помните!» 

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