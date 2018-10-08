Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кудрин предрекает одни убытки от пребывания корпораций в руках государства

Опубликовано 08.10.2018 в разделе комментариев 1

либералы совфед классоваяненависть счётная палата госкорпорации
Кудрин предрекает одни убытки от пребывания корпораций в руках государства

Счетная палата России считает, что в проекте бюджета на 2019–2021 годы заложены доходы от дивидендов госкомпаний, которые могут оказаться на 70% меньше, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин журналистам после парламентских слушаний по проекту трехлетнего бюджета в Совете федерации. По его словам, из-за этого бюджет может недополучить до 300 млрд руб. в 2019 году. 

«Снова закладываются большие доходы от дивидендов — больше 500 млрд руб. Мы считаем, что на 70% от этой суммы, если следовать предыдущим бюджетным циклам, доходы могут быть не получены,— приводит "Интерфакс" слова господина Кудрина.— Наша задача, чтобы правительство, представив такие цифры, добилось все-таки их исполнения». 

Ранее правительство в течение года отказывалось от своего прогноза по дивидендам и уменьшало нормативы дивидендов для госкомпаний и госкорпораций. По словам Алексея Кудрина, такая ситуация может повториться. «Самая большая сумма: больше чем на 300 млрд мы ожидаем в 2019 году и на 400 млрд в 2020–2021-м недополучение этих доходов, если следовать предыдущей практике прежних лет»,— рассказал он. 

Счетная палата в ближайшее время представит заключение в Государственную думу на проект бюджета на 2019–2021 годы, сообщил господин Кудрин. Ранее полный пакет законопроектов по бюджету поступил в Госдуму и начал рассматриваться ее комитетами. 

Напомним, согласно трехлетнему проекту бюджета, прогнозируется 1,8% профицита в 2019 году, 1,1% профицита в 2020 году и 0,8% — в 2021 году. ФНБ по итогам 2019 года превысит 7,5%, по итогам 2021 года составит 12,1% ВВП. В основу бюджета был заложен базовый сценарий прогноза Минэкономики, предполагающий снижение цен на нефть.

От редакции: За этими тонкими манипуляциями Кудрина как бы и не понятно, куда он и сислибы клонят... На самом деле, тут никакие цифры и не имеются в виду - либералы, взявшие не просто курс на тотальную приватизацию, а расчехлившие при этом своего "абсолютно либерального лидера", всё идут и идут в атаку. Госкорпорации "как необходимость" переходного периода при таком бурном наступлении буржуазии на права и заработки трудящихся, которое наметилось с новым сроком Путина, - становятся в оптике всего правящего класса, а не его групп, нонсенсом. Кудрин выбивает из-под них воздвигнутые за нулевые годы моральные подпорки такой "статистикой". И ведь не один Кудрин там правит бал. 

Имеется, и не скрывает своего взгляда на "неэффективность" любого гос-менеджмента, господин Шохин, который обычно после таких "статистик" выпрыгивает чёртиком и требует всё приватизировать - и чем скорее, тем лучше. Для нас, коммунистов, конечно, и сами госкорпорации как промежуточная, невнятная форма собственности, и вообще капиталистические мерки производительности и общественной полезности труда - уж точно не фетиш, однако мы видим в широкой динамике те процессы, которые Кудрин пытается оценивать локально. "Недостачу", которую Кудрин пытается навязать не каким-то отдельным юридическим лицам, а именно форме собственности - можно ведь посчитать, "пересчитать" и от иных ориентиров, и сравнить с тем же подсанкционным Дерипаской, алюминиевым монополистом, который гораздо "неэффективнее" сейчас в плане налогов и государственных затрат на поддержание его "штанов" в Штатах.

И если иметь в виду широкую национализацию и "эффективность", то есть выгоду для трудового народа социалистической формы собственности (общенародной, контролируемой только правительством, а не частными лицами и советами директоров) - тут уж точно недостач никаких не будет, тут недостача это, например, произведённая по поручению правительства Медведева приватизация 19,5% акций Роснефти - которая вычеркнула из бюджета немало миллиардов. Либерал-сектанты именно так и поступают. Потому что, как в благословенных для них 90-х, веруют в идеальный капитализм и его "эффективность", в иллюзорность границ для капитала и "западные инвестиции" - но нефть-то при этом щедрое путинское государство украло у нас! Так что кудринскую лапшу надо уметь с ушей снимать "палочками" марксистского классового анализа динамики форм собственности и внутриклассовой "пропаганды" приватизации. И Путин давно готов отдать им всё на съедение, как отдал Ельцин в 1994-м по залоговым аукционам - пенсионная реформа расставила точки над "и".

Дмитрий Чёрный, ЦК ОКП

Материалы по теме:

ГосударстВОР 

Путинскую Россию лишили американских домов Дерипаски Священной

Шохин требует немедленной приватизации остатков социалистической собственности

Курганские фермеры бросают урожай пшеницы гнить — продать его в этом году некому



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
не теребите коммунизм, дайте ему тихо догнить
Бонивур написал 08.10.2018 22:36
Лежит себе, на свалке истории. Чего теребите?
Его время вышло, на всегда.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к повышению возраста продажи алкоголя?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как мы отдыхали в Крыму. Автопробег РОЙ ТВ
Как мы отдыхали в Крыму. Автопробег РОЙ ТВ
08.10.2018
В Москву прибыли инопланетяне, а Собянин молчит
В Москву прибыли инопланетяне, а Собянин молчит
08.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кудрин предрекает одни убытки от пребывания корпораций в руках государства (1)
Краснодарская краевая судья-миллионерша Хахалева имела только ветеринарное образование (2)
Как ни огибал губернатор Гусев закон, а уволить своего зама, Агибалова пришлось (0)
Падение Жириновского на губернаторской инаугурации было не таким, как политическое (10)
"Празднование" оппозиционерами дня Путина прошло в духе флеш-моба "Вова, домой!" (8)
Британия очень боится, но Путина, а не того, что могло бы стать возрождением СССР (5)
Путинскую Россию лишили американских домов Дерипаски Священной (9)
Очередной законопроект Яровой материализует кошмары либералов: пустые полки! (4)
В Москву прибыли инопланетяне, а Собянин молчит (17)
В Бразилии сегодня выбирают президента: правые из больницы, левые из тюрьмы (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Прoшли дни культуры Ирана в Рoссии
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О разведчиках и шпионах
Максим Калашников Максим Калашников: Норма электрического геноцида /М.Делягин, М.Калашников/
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков и АПН Северо-Запад - на проводе
Дарья Митина Дарья Митина: В следующем гoду - выбoры в Мoсгoрдуму
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss