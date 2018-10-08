Кудрин предрекает одни убытки от пребывания корпораций в руках государства

Счетная палата России считает, что в проекте бюджета на 2019–2021 годы заложены доходы от дивидендов госкомпаний, которые могут оказаться на 70% меньше, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин журналистам после парламентских слушаний по проекту трехлетнего бюджета в Совете федерации. По его словам, из-за этого бюджет может недополучить до 300 млрд руб. в 2019 году.

«Снова закладываются большие доходы от дивидендов — больше 500 млрд руб. Мы считаем, что на 70% от этой суммы, если следовать предыдущим бюджетным циклам, доходы могут быть не получены,— приводит "Интерфакс" слова господина Кудрина.— Наша задача, чтобы правительство, представив такие цифры, добилось все-таки их исполнения».

Ранее правительство в течение года отказывалось от своего прогноза по дивидендам и уменьшало нормативы дивидендов для госкомпаний и госкорпораций. По словам Алексея Кудрина, такая ситуация может повториться. «Самая большая сумма: больше чем на 300 млрд мы ожидаем в 2019 году и на 400 млрд в 2020–2021-м недополучение этих доходов, если следовать предыдущей практике прежних лет»,— рассказал он.

Счетная палата в ближайшее время представит заключение в Государственную думу на проект бюджета на 2019–2021 годы, сообщил господин Кудрин. Ранее полный пакет законопроектов по бюджету поступил в Госдуму и начал рассматриваться ее комитетами.

Напомним, согласно трехлетнему проекту бюджета, прогнозируется 1,8% профицита в 2019 году, 1,1% профицита в 2020 году и 0,8% — в 2021 году. ФНБ по итогам 2019 года превысит 7,5%, по итогам 2021 года составит 12,1% ВВП. В основу бюджета был заложен базовый сценарий прогноза Минэкономики, предполагающий снижение цен на нефть.

От редакции: За этими тонкими манипуляциями Кудрина как бы и не понятно, куда он и сислибы клонят... На самом деле, тут никакие цифры и не имеются в виду - либералы, взявшие не просто курс на тотальную приватизацию, а расчехлившие при этом своего "абсолютно либерального лидера", всё идут и идут в атаку. Госкорпорации "как необходимость" переходного периода при таком бурном наступлении буржуазии на права и заработки трудящихся, которое наметилось с новым сроком Путина, - становятся в оптике всего правящего класса, а не его групп, нонсенсом. Кудрин выбивает из-под них воздвигнутые за нулевые годы моральные подпорки такой "статистикой". И ведь не один Кудрин там правит бал.

Имеется, и не скрывает своего взгляда на "неэффективность" любого гос-менеджмента, господин Шохин, который обычно после таких "статистик" выпрыгивает чёртиком и требует всё приватизировать - и чем скорее, тем лучше. Для нас, коммунистов, конечно, и сами госкорпорации как промежуточная, невнятная форма собственности, и вообще капиталистические мерки производительности и общественной полезности труда - уж точно не фетиш, однако мы видим в широкой динамике те процессы, которые Кудрин пытается оценивать локально. "Недостачу", которую Кудрин пытается навязать не каким-то отдельным юридическим лицам, а именно форме собственности - можно ведь посчитать, "пересчитать" и от иных ориентиров, и сравнить с тем же подсанкционным Дерипаской, алюминиевым монополистом, который гораздо "неэффективнее" сейчас в плане налогов и государственных затрат на поддержание его "штанов" в Штатах.

И если иметь в виду широкую национализацию и "эффективность", то есть выгоду для трудового народа социалистической формы собственности (общенародной, контролируемой только правительством, а не частными лицами и советами директоров) - тут уж точно недостач никаких не будет, тут недостача это, например, произведённая по поручению правительства Медведева приватизация 19,5% акций Роснефти - которая вычеркнула из бюджета немало миллиардов. Либерал-сектанты именно так и поступают. Потому что, как в благословенных для них 90-х, веруют в идеальный капитализм и его "эффективность", в иллюзорность границ для капитала и "западные инвестиции" - но нефть-то при этом щедрое путинское государство украло у нас! Так что кудринскую лапшу надо уметь с ушей снимать "палочками" марксистского классового анализа динамики форм собственности и внутриклассовой "пропаганды" приватизации. И Путин давно готов отдать им всё на съедение, как отдал Ельцин в 1994-м по залоговым аукционам - пенсионная реформа расставила точки над "и".

Дмитрий Чёрный, ЦК ОКП

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