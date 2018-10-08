Отказ Москомнаследия признать памятником палаты Римских-Корсаковых на Остоженке оспорен в Мосгорсуде

Московский городской суд в апелляционной инстанции рассмотрел иск об оспаривании приказа Департамента культурного наследия об отказе в признании объектом культурного наследия палат Римских-Корсаковых на Остоженке, 4, связанных с именем Чайковского. Решение суда пока неизвестно...

Дом 4 по улице Остоженка – двухэтажное каменное здание, в основе которого находятся палаты Римских-Корсаковых, построенные в середине XVIII века. В 1816-1817 годах палаты были перестроены в особняк. С середины XIX века здание использовалось как доходный дом. В 50-х годах XIX века в нем проживала семья известных артистов Малого театра: Сергей Васильевич Васильев и его жена, Екатерина Николаевна Васильева (Лаврова). Супруги Васильевы были друзьями А.Н.Островского, первыми исполнителями ролей во многих его произведениях. Островский называл Васильева «самым желанным исполнителем» ролей в своих пьесах.

В конце 1860-х – начале 1870-х гг. квартиру в доме 4 по Остоженке снимает известный музыкальный критик, профессор московской консерватории Н.Д.Кашкин. В гостях у Н.Д.Кашкина часто бывает его близкий друг - композитор П.И.Чайковский.

Дом 4 находится в самом начале улицы Остоженка, рядом с объектами культурного наследия федерального значения – Красными и Белыми палатами. Вместе они образуют ансамбль «стрелки» Остоженки и Пречистенки.

В 2016 году в департамент культурного наследия было подано заявление о признании дома 4 по улице Остоженка объектом культурного наследия. Несмотря на огромную ценность здания для истории и культуры России, департамент издал приказ об отказе в признании здания памятником.

Приказ был оспорен в Лефортовском районном суде. В процессе судебного разбирательства выяснилось, что в пояснительной записке к приказу, на которой департамент основывал свое решение, имеются многочисленные подлоги. Что, производя подсчет баллов историко-культурной ценности здания, департамент занизил оценку примерно в полтора раза. Что по некоторым критериям исторической ценности подсчет не был произведен вовсе.

Все это делалось, очевидным образом, потому, что известный застройщик Семинихин, именующий себя меценатом, хочет снести палаты Римских-Корсаковых на Остоженке для ведения на их месте нового коммерческого строительства.

Несмотря на неоспоримые доказательства того, что приказ об отказе в признании палат Римских-Корсаковых памятником был вынесенен незаконно, Лефортовский районный суд отклонил иск.

Материалы по теме:

После публикации о пятиэтажном доме Сечина, сайт "МБХ медиа" лишили зеркала

Памятник истории, культуры и архитектуры, усадьба Барышникова ушла в Москве Собянинской с молотка