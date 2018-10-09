Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Самые нищие города - далеко не в самых бедных регионах

Опубликовано 09.10.2018 в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Самые нищие города - далеко не в самых бедных регионах

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.  Значение изменяется в диапазоне от 1,32 до 3,58, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается примерно в 2,7 раза. Причем Москва в списке лидеров лишь пятая.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в городе Шахты Ростовской области, Севастополе, Нальчике, Махачкале и Черкесске.

***

Обсуждать лидеров нет смысла, они из года в год одни и те же, и причины их лидирующего положения тоже известны.

Куда важней аутсайдеры.

Вот почему, например, в далеко не самом трудном регионе страны, на Дону - и самый бедный город? Шахты далеко не только шахтерский город, хотя, конечно, закрытие добычи угля в российской части Донбасса сильно ударило по экономике региона. В городе даже прекратилось трамвайное и троллейбусное сообщение. Но в советское время в городе было построено много крупных предприятий: хлопчатобумажный комбинат, завод «Гидропривод», Шахтинский молококомбинат, обувная фабрика и другие. Одежда и обувь, произведенная в Шахтах, пользовалась спросом не только в Ростовской области, но и во всем регионе.

Куда всё это делось?

Бедность же Севастополя - это просто пощечина правительству, так много болтавшему о развитии Крыма после его присоединения к РФ.

И где же восстановленные машиностроительные и судостроительные заводы, на которые так любили ездить представительные делегации? Где индустрия туризма? Где молокозавод и молочные фермы с круглогодичным выпасом скота? Где виноделие, в конце концов?

Пока что наблюдаем лишь уже второго российского губернатора, явно не справившегося с задачей приведения города хотя бы к среднему российскому уровню.

Хотелось бы, конечно, поинтересоваться судьбой миллиардных вливаний из федерального бюджета - много ли казна получила обратно, в ответ на каждый вложенный рубль?

Наверно все это неприличные вопросы - граждане же "выбрали" именно этих руководителей, Голубева в Ростовской области и Овсянникова в Севастополе. Теперь терпите!

Анатолий Баранов

 

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Евсли в канаде ты беден. однако. Прав ты имеешь -Почти как собака! Будут тебя 3,1416-дарасы гнобить!
!!!IJAVASTAKIQ!TOT!!!&&& написал 09.10.2018 02:10
Могут кастрировать, могут убить...
-То таки да...
\\\\\//\\////\"Но в советское время в городе было построено много крупных предприятий: хлопчатобумажный комбинат, завод &#171;Гидропривод&#187;, Шахтинский молококомбинат, обувная фабрика и другие. Одежда и обувь, произведенная в Шахтах, пользовалась спросом не только в Ростовской области, но и во всем регионе.
Куда все это делось?
Бедность же Севастополя - это просто пощечина правительству, так много болтавшему о развитии Крыма после его присоединения к РФ.
И где же восстановленные машиностроительные и судостроительные заводы, на которые так любили ездить представительные делегации? Где индустрия туризма? Где молокозавод и молочные фермы с круглогодичным выпасом скота? Где виноделие, в конце концов?"
- То таки это все прос-ранов гав-ностройку бесноватыми гав-ноликами и безумными вчонкиными, пропито примкнувшими к ним тупыми, вечнопьяными роботами-матаголиками - То таки да!
Таки "правительство" тут не причем, потому, что у него нет Мудрого Рукоовдства ВКПб или - таки ЦК КПСС, а без этого таки дела - ничего толкового сделать у нас таки невозможно - то таки да!
Таки надо безумных и бесноватых 3,1416-здить таки не по детски,как это делали хувенбины и цзяофани чтобы сломать диктатуру прокладки! Тогда и у нас поезда будут ходить 400 кемов - то таки да! Таки это прокладка между криминалитетом и нормальными таки людьми, которая защищает и представляет криминалитет в нормальном таки мире - то таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к повышению возраста продажи алкоголя?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как мы отдыхали в Крыму. Автопробег РОЙ ТВ
Как мы отдыхали в Крыму. Автопробег РОЙ ТВ
08.10.2018
Норма "электрического геноцида"
Норма "электрического геноцида"
09.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Оппозиция готовится проиграть выборы будущего года (0)
Самые нищие города - далеко не в самых бедных регионах (1)
"Не чужие" - рoссийскoе кинo, кoтoрым мoжнo гoрдиться (0)
Когда общество живет по звериным законам (3)
Отказ Москомнаследия признать памятником палаты Римских-Корсаковых на Остоженке оспорен в Мосгорсуде (0)
Кудрин предрекает одни убытки от пребывания корпораций в руках государства (4)
Краснодарская краевая судья-миллионерша Хахалева имела только ветеринарное образование (7)
Как ни огибал губернатор Гусев закон, а уволить своего зама, Агибалова пришлось (0)
Падение Жириновского на губернаторской инаугурации было не таким, как политическое (10)
"Празднование" оппозиционерами дня Путина прошло в духе флеш-моба "Вова, домой!" (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: О нищих по месту жительства
Дарья Митина Дарья Митина: "Не чужие"
Дарья Митина Дарья Митина: Прoшли дни культуры Ирана в Рoссии
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О разведчиках и шпионах
Максим Калашников Максим Калашников: Норма электрического геноцида /М.Делягин, М.Калашников/
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss