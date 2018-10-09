Самые нищие города - далеко не в самых бедных регионах

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Значение изменяется в диапазоне от 1,32 до 3,58, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается примерно в 2,7 раза. Причем Москва в списке лидеров лишь пятая.
Самые низкие зарплаты зафиксированы в городе Шахты Ростовской области, Севастополе, Нальчике, Махачкале и Черкесске.
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Обсуждать лидеров нет смысла, они из года в год одни и те же, и причины их лидирующего положения тоже известны.
Куда важней аутсайдеры.
Вот почему, например, в далеко не самом трудном регионе страны, на Дону - и самый бедный город? Шахты далеко не только шахтерский город, хотя, конечно, закрытие добычи угля в российской части Донбасса сильно ударило по экономике региона. В городе даже прекратилось трамвайное и троллейбусное сообщение. Но в советское время в городе было построено много крупных предприятий: хлопчатобумажный комбинат, завод «Гидропривод», Шахтинский молококомбинат, обувная фабрика и другие. Одежда и обувь, произведенная в Шахтах, пользовалась спросом не только в Ростовской области, но и во всем регионе.
Куда всё это делось?
Бедность же Севастополя - это просто пощечина правительству, так много болтавшему о развитии Крыма после его присоединения к РФ.
И где же восстановленные машиностроительные и судостроительные заводы, на которые так любили ездить представительные делегации? Где индустрия туризма? Где молокозавод и молочные фермы с круглогодичным выпасом скота? Где виноделие, в конце концов?
Пока что наблюдаем лишь уже второго российского губернатора, явно не справившегося с задачей приведения города хотя бы к среднему российскому уровню.
Хотелось бы, конечно, поинтересоваться судьбой миллиардных вливаний из федерального бюджета - много ли казна получила обратно, в ответ на каждый вложенный рубль?
Наверно все это неприличные вопросы - граждане же "выбрали" именно этих руководителей, Голубева в Ростовской области и Овсянникова в Севастополе. Теперь терпите!
Анатолий Баранов
!!!IJAVASTAKIQ!TOT!!!&&& написал 09.10.2018 02:10
-То таки да...
\\\\\//\\////\"Но в советское время в городе было построено много крупных предприятий: хлопчатобумажный комбинат, завод «Гидропривод», Шахтинский молококомбинат, обувная фабрика и другие. Одежда и обувь, произведенная в Шахтах, пользовалась спросом не только в Ростовской области, но и во всем регионе.
Куда все это делось?
Бедность же Севастополя - это просто пощечина правительству, так много болтавшему о развитии Крыма после его присоединения к РФ.
И где же восстановленные машиностроительные и судостроительные заводы, на которые так любили ездить представительные делегации? Где индустрия туризма? Где молокозавод и молочные фермы с круглогодичным выпасом скота? Где виноделие, в конце концов?"
- То таки это все прос-ранов гав-ностройку бесноватыми гав-ноликами и безумными вчонкиными, пропито примкнувшими к ним тупыми, вечнопьяными роботами-матаголиками - То таки да!
Таки "правительство" тут не причем, потому, что у него нет Мудрого Рукоовдства ВКПб или - таки ЦК КПСС, а без этого таки дела - ничего толкового сделать у нас таки невозможно - то таки да!
Таки надо безумных и бесноватых 3,1416-здить таки не по детски,как это делали хувенбины и цзяофани чтобы сломать диктатуру прокладки! Тогда и у нас поезда будут ходить 400 кемов - то таки да! Таки это прокладка между криминалитетом и нормальными таки людьми, которая защищает и представляет криминалитет в нормальном таки мире - то таки да...