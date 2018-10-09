Самые нищие города - далеко не в самых бедных регионах

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Значение изменяется в диапазоне от 1,32 до 3,58, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается примерно в 2,7 раза. Причем Москва в списке лидеров лишь пятая.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в городе Шахты Ростовской области, Севастополе, Нальчике, Махачкале и Черкесске.

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Обсуждать лидеров нет смысла, они из года в год одни и те же, и причины их лидирующего положения тоже известны.

Куда важней аутсайдеры.

Вот почему, например, в далеко не самом трудном регионе страны, на Дону - и самый бедный город? Шахты далеко не только шахтерский город, хотя, конечно, закрытие добычи угля в российской части Донбасса сильно ударило по экономике региона. В городе даже прекратилось трамвайное и троллейбусное сообщение. Но в советское время в городе было построено много крупных предприятий: хлопчатобумажный комбинат, завод «Гидропривод», Шахтинский молококомбинат, обувная фабрика и другие. Одежда и обувь, произведенная в Шахтах, пользовалась спросом не только в Ростовской области, но и во всем регионе.

Куда всё это делось?

Бедность же Севастополя - это просто пощечина правительству, так много болтавшему о развитии Крыма после его присоединения к РФ.

И где же восстановленные машиностроительные и судостроительные заводы, на которые так любили ездить представительные делегации? Где индустрия туризма? Где молокозавод и молочные фермы с круглогодичным выпасом скота? Где виноделие, в конце концов?

Пока что наблюдаем лишь уже второго российского губернатора, явно не справившегося с задачей приведения города хотя бы к среднему российскому уровню.

Хотелось бы, конечно, поинтересоваться судьбой миллиардных вливаний из федерального бюджета - много ли казна получила обратно, в ответ на каждый вложенный рубль?

Наверно все это неприличные вопросы - граждане же "выбрали" именно этих руководителей, Голубева в Ростовской области и Овсянникова в Севастополе. Теперь терпите!

Анатолий Баранов