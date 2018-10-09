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Московский листок

На Украине опять взорвались склады с боеприпасами

Опубликовано 09.10.2018 в разделе комментариев 1

На украинском военном складе произошел взрыв, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в соцсети «Фейсбук».

Инцидент, масштабы которого пока неизвестны, произошел на 6-м арсенале, который расположен в городе Ичня Черниговской области. 

Первое сообщение о взрыве на складе боеприпасов поступило от начальника арсенала в 3:30 по местному времени. После этого о ЧП были уведомлены местные власти и компетентные службы, началась эвакуация людей и другие ограничительные мероприятия по всей области и вдоль границ Украины с Россией и Белоруссией.

На месте взрыва был развернут штаб ликвидации ЧС. Вскоре к нему присоединится оперативная группа во главе с главой Генштаба. Также штаб посетит премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщивший об этом на своей странице в соцсети «Твиттер».

***

Ну понятно, генштаб борется с катастрофой в Фейсбуке, а правительство - в Твиттере. 

У нас тоже был такой Рогозин, несколько лет руководил ВПК через Твиттер, за какое время вся новейшая техника приобрела свойство невидимости - вот до сих пор ищут истребитель пятого поколения, танк "Армата" и прочее...

Сейчас руководит "Роскосмосом", тем же способом. Готовит полет на Марс в Телеграме...

Однако на Украине руководят лучше - у них еще взрывается с завидной регулярностью. Хотя понятно, это ГРУ взрывает - за всем вообще на свете стоит ГРУ. Даже хакеры из ГРУ.

У меня, например, недавно в сортире труба прохудилась - думаю, без ГРУ не обошлось...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
и еще пара слов написал 09.10.2018 09:58
В Путлерастии рухнул очередной мостик - аккурат на главный путь Транссиба. Небольшое кино, как очередной мостик рушится: https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=_kNvi4yNP5s
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