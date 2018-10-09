Остановить разрушение социальной системы возможно только консолидированными действиями

По решению Национального банка и правительства в ближайшее время пенсионная накопительная система вновь возвратится к работе частных инвестиционных компаний. Если ранее государство объединило все частные пенсионные фонды в Единый Накопительный Пенсионный Фонд (ЕНПФ) из опасений их полного банкротства, затратив миллиарды долларов, то сейчас восстанавливает прежнюю систему и снимает с себя всякую ответственность, передавая оставшиеся средства частным компаниям.

До этого власти уже направляли триллионы тенге ЕНПФ на оздоровление банковской сферы, на оформление кредитов, на закупку иностранной валюты и ценных бумаг, а также на поддержку убыточных «национальных» компаний таких как «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ). Важно понимать, что средства, выданные банкам второго уровня в качестве субсидии на выдачу долгосрочных кредитов и национальным компаниям никак не гарантированы и их возвратность сомнительна.

Так и направление оставшихся средств ЕНПФ, а также обязательных ежемесячных пенсионных отчислений граждан в размере 10% от заработной платы в шесть специально созданных частных накопительных компаний также чревато потерей данных средств, так как представители Национального банка уже заявили, что не будут нести ответственность в случае их банкротства или неэффективного использования пенсионных вкладов. За надлежащее размещение и будущее накоплений будет полностью следить только сам вкладчик.

В этой ситуации ЕНПФ превращается всего лишь в сборщика средств и в контору по переправке их в эти шесть непонятно откуда взявшихся компаний и не будет осуществлять контроль над их использованием и прибыльностью. Вполне возможно, что средств в ЕНПФ уже нет и их расхищение спишут в последующем на частный менеджмент подставных компаний. Но даже если они существуют, то находятся под постоянными ударами инфляции и галопирующей девальвации, обесцениваясь и превращаясь в пустые бумажки.

Помимо этого, власти уже заявили, что рожденным после 1980 года государство уже не будет выплачивать гарантированную минимальную базовую пенсию, что говорит о том, что готовится полное уничтожение самой социальной системы обеспечения и уже окончательно ликвидирована солидарность между поколениями. Подобное со всей очевидностью показывает полный крах частной накопительной пенсионной системы, введенной в 1996-м году премьером Акежаном Кажегельдиным, в рамках политики «шоковой терапии» и радикальных рыночных преобразований.

Фактическое возвращение прежних частных накопительных фондов не спонтанное решение, а лишь одно из действий в общем неолиберальном антисоциальном курсе властей и правящего класса, направленного на укрепление капитализма, господства добывающих транснациональных компаний и перекладывания всех социальных обязательств с плеч государства на широкие массы казахстанцев и бедноту. Так на три с лишним миллиона самозанятых вводится и общий единый налог, включающий оплату медицинской страховки и обязательные выплаты в пенсионный фонд.

Подобный курс будет и дальше ввергать большие массы в нищету, которые уже не могут получить медицинское обеспечение и обеспечить себе безбедную старость. Соответственно необходимо требовать не только недопущения повышения пенсионного возраста и махинаций с пенсионными средствами ЕНПФ, а возврата обратно к солидарной системе пенсионного обеспечения и создания общественных фондов, куда бы направлялись средства от добытой и реализованной нефти и ресурсов в целях поддержания на высоком уровне всей системы социального обеспечения.

Добиться этого невозможно без тотальной национализации всей крупной промышленности, добывающего сектора, энергетики и транспорта под контролем трудовых коллективов. Чтобы не только остановить наступление капитала, а коренным образом изменить свою жизни необходимы коренные и радикальные социально-политические преобразования, направленные на полную смену всего курса развития страны в пользу огромного большинства, а не считанных придворных олигархов и членов правящей семьи.

— Поэтому уже сейчас надо активно выступать в социальных сетях, пытаясь организовать новую информационную кампанию, уже против частных инвестиционных компаний!

— Необходимо популяризировать идею возвращения к солидарной системе пенсионного обеспечения, что уже сделали ряд стран Латинской Америки!

— Важно сейчас говорить недовольным группам, что остановить разрушение социальной системы возможно только консолидированными действиями в разных регионах страны с общей программой требований и борьбы.