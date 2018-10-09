Глава ПФР подсчитал экономию от повышения пенсионного возраста

Из-за повышения пенсионного возраста в 2019 году число новых пенсионеров сократится примерно на 308 тысяч, что позволит сэкономить около 90 млрд рублей, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

"Оно (количество пенсионеров) снизится ненамного, примерно на 308 тыс. Но для нас это всё равно существенно. Если перевести в деньги, то это составит почти 90 млрд в этом году. За шесть лет экономия составит около 3 трлн рублей", - цитирует Дроздова газета "Известия".

По его словам, эти деньги будут направлены на индексацию пенсий, а также на предоставление дополнительных льгот. "Например, льготы для женщин, родивших трех-четырех детей. Или возможность выйти на пенсию досрочно, если имеется длительный трудовой стаж", - пояснил Дроздов.

Напомним, ране Владимир Путин заявил, что пенсионная реформа с учетом президентских поправок потребует значительных дополнительных вливаний из бюджета.

"Еще один очень чувствительный вопрос: при планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий, но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению пенсионной системы, а наоборот - правительство должно будет профинансировать президентские поправки", - заявил Путин на совещании с правительством.

В свою очередь первый вице-премьер Антон Силуанов подтвердил, что Минфину придется увеличивать трансферты Пенсионному фонду России из-за внесения президентских поправок в пенсионное законодательство. По его словам, объем этих дополнительных трансфертов в первое время составит порядка 100 млрд руб. в год, а в целом потребуется дополнительно более 500 млрд руб. в течение шести лет.