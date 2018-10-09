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Московский листок

"Золотая судья" Хахалева вершила правосудие с дипломом ветеринара

Опубликовано 09.10.2018 в разделе комментариев 0

"Золотая судья" Хахалева вершила правосудие с дипломом ветеринара

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, прославившаяся тем, что устроила дочери роскошную свадьбу за 2 миллиона долларов, не имеет юридического образования, заявил адвокат Алексей Салмин.

По его данным, во всех документах Абхазского государственного университета за 1985-1991 годы, где Хахалева (тогда Требушина) якобы получала высшее юридическое образование, нет никаких данных о такой студентке.

"Во всех документах Абхазского госуниверситета за 1985–1991 годы данных об учебе Хахалевой Елены Владимировны не имеется", - цитируют адвоката газета "Известия". По его словам, ее фамилия отсутствует в приказах о зачислении студентов, о переводах с одного курса на другой, о допуске к государственным экзаменам и их протоколах.

Кроме того, адвокат лично встретился с обучавшимся на этом факультете в 1985–1992 годах Кахабером Кахетелидзе который не смог опознать Хахалеву в числе своих соучеников.

При этом, Салмину удалось выяснить, что с 1985 по 1991 год Хахалева обучалась в Кубанском университете (Краснодар) на факультете биологии. "Есть номер/серия диплома, приказ о зачислении, с 1985 по 1986 год она работала в Краснодарской краевой ветеринарной лаборатории", - отметил он. По словам адвоката, он также обнаружил приказ о ее приеме на работу в июле 1985 года на должность ветсанитара.

Найденные сведения Алексей Салмин передал в Следственный комитет РФ и рассчитывает на возбуждение уголовного дела.

 



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