В Приамурье на участок Транссиба рухнул мост

В Амурской области в городе Свободный рухнул автомобильный мост на железнодорожные пути Транссиба. Инцидент произошел во вторник рано утром, в 4:36 мск. В момент обрушения на мост въезжал грузовик. Его водитель получил травмы и был доставлен в больницу с ушибом грудной клетки и открытым переломом ноги. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщили ТАСС в региональном минздраве. При падении мост повредил грузовой поезд, который стоял на путях. Сотрудники РЖД и пассажиры в результате инцидента не пострадали. Движение поездов на участке, где произошла авария, временно остановлено. Транспортная прокуратура и СК начали проверки по факту происшествия. На месте происшествия работают восстановительные поезда. Объявлен режим ЧС регионального уровня.

Обрушение, по мнению властей региона, обрушение моста произошло из-за проезжавшего по мосту грузовика.

"Абсолютно уверен, что был перевес по этому автомобилю, из-за которого рухнул мост. Точно его масса превышала 44 тонны разрешенных по закону. Нужно ввести ограничения по движению таких автомобилей во всех муниципалитетах, в городах", - цитирует ТАСС губернатора области Василия Орлова.