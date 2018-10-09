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Московский листок

В Приамурье на участок Транссиба рухнул мост

Опубликовано 09.10.2018 в разделе комментариев 3

В Амурской области в городе Свободный рухнул автомобильный мост на железнодорожные пути Транссиба. Инцидент произошел во вторник рано утром, в 4:36 мск. В момент обрушения на мост въезжал грузовик. Его водитель получил травмы и был доставлен в больницу с ушибом грудной клетки и открытым переломом ноги. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет, сообщили ТАСС в региональном минздраве. При падении мост повредил грузовой поезд, который стоял на путях. Сотрудники РЖД и пассажиры в результате инцидента не пострадали. Движение поездов на участке, где произошла авария, временно остановлено. Транспортная прокуратура и СК начали проверки по факту происшествия. На месте происшествия работают восстановительные поезда. Объявлен режим ЧС регионального уровня.

Обрушение, по мнению властей региона, обрушение моста произошло из-за проезжавшего по мосту грузовика.

"Абсолютно уверен, что был перевес по этому автомобилю, из-за которого рухнул мост. Точно его масса превышала 44 тонны разрешенных по закону. Нужно ввести ограничения по движению таких автомобилей во всех муниципалитетах, в городах", - цитирует ТАСС губернатора области Василия Орлова.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Пока воздвигаем гордые мосты в Крым, они заваливаются на на окраине другой
С,П,Вдиван написал 09.10.2018 12:22
А еще собирались мост на Сахалин построить. Сейчас приумолкли.
Сахалинцам выгоднее, чтобы их с островом японцам продали как Аляску в свое время.
Никто же сейчас не скажет, что аляскинцы плохо живут.
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А при царе мосты падали?
Ерш во влагалище написал 09.10.2018 12:10
Кто помнит?
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(без названия)
Naturalist написал 09.10.2018 11:34
Зато жить стали лучше- жратва, машины, квартиры. Вот только страны не будет..., где они жить собираются потребляди?
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