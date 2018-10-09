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Московский листок

"Отравитель Скрипаля" Петров оказался сельским диджеем

Опубликовано 09.10.2018 в разделе комментариев 3

"Отравитель Скрипаля" Петров оказался сельским диджеем

Александр Петров, которого Великобритания обвиняет в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, работал сельским диджеем в после Лойга в Архангельской области, сообщает русская служба Би-би-си.

По данным издания, настоящая фамилия Александра – Мишкин. Он родился 7 июля 1979 года в Архангельской области. Он хорошо учился в школе и был сельским диджеем в родном поселке Лойга. Его родители не имели отношения к военной службе - отец занимался лесной промышленностью.

После учебы Мишкин до 2001 года служил срочником в военной разведке в Мурманской области, а затем переехал в Санкт-Петербург, где поступил в Военно-медицинскую академию. Именно там на него якобы и обратили внимание представители главного управления генштаба.

В первой половине 2010-х Мишкин сменил адрес регистрации на здание на Хорошевском шоссе в Москве, где располагается штаб-квартира главного управления генштаба России (бывшее ГРУ).

Напомним, накануне группа Bellingcat и издание The Insider сообщили, что на самом деле Петров — военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Александр Мишкин. Журналистам удалось узнать, что мужчина родился в 1979 году в селе Лойга Архангельской области России. Он получил медицинское образование в одной из военных академий, где ему и предложили работать в ГРУ.

К 2010 году Мишкин переехал в Москву, где получил новые документы и легенду на имя Александра Петрова.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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травили Скрипалей "Новичком" без костюмов химзащиты ?
сижупиржувдиван написал 09.10.2018 14:06
"героев" им за это !
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рЫдактору
Дмитрий.Запорожье.+,,, написал 09.10.2018 13:45
Да все нормально.Все что происходит в кацапопомойке давно описано гениальными украинскими писателями Ильфом и Петровым в произведении "12 стульев".Как там писал Ляпис Трубецкой..волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом...,ибо:
Служил Гаврила спецслужбистом,
Гаврила Скрипалей травил.
Как там ваша "грустная лошадь"Лавров выражается...делибы бл..я...,точнее кацапопитеки,а это такая нация кацапорылых недосуществ прошедших за 30 лет стремительный процесс деградации от человека,причем практически разумного,до недочеловека.Дарвин бы дорого заплатил за то, что бы описать процесс деградации кацапопитека в своей работе "Деградация вида".Ни добавить ни убавить.Вот только одно мне непонятно уже более 5 лет.Как же это мы в Украине вас,недочеловеков кацапорылых,почти 300 лет людьми то считали,причем практически разумными?Прямо тебе теорема Ферма.
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(без названия)
стоик1219 написал 09.10.2018 13:32
Если в разведки еще остались умные люди - им пора бежать оттуда - сольют их, при случае, за 5 копеек?
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