Александр Петров, которого Великобритания обвиняет в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, работал сельским диджеем в после Лойга в Архангельской области, сообщает русская служба Би-би-си.

По данным издания, настоящая фамилия Александра – Мишкин. Он родился 7 июля 1979 года в Архангельской области. Он хорошо учился в школе и был сельским диджеем в родном поселке Лойга. Его родители не имели отношения к военной службе - отец занимался лесной промышленностью.

После учебы Мишкин до 2001 года служил срочником в военной разведке в Мурманской области, а затем переехал в Санкт-Петербург, где поступил в Военно-медицинскую академию. Именно там на него якобы и обратили внимание представители главного управления генштаба.

В первой половине 2010-х Мишкин сменил адрес регистрации на здание на Хорошевском шоссе в Москве, где располагается штаб-квартира главного управления генштаба России (бывшее ГРУ).

Напомним, накануне группа Bellingcat и издание The Insider сообщили, что на самом деле Петров — военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба России (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Александр Мишкин. Журналистам удалось узнать, что мужчина родился в 1979 году в селе Лойга Архангельской области России. Он получил медицинское образование в одной из военных академий, где ему и предложили работать в ГРУ.

К 2010 году Мишкин переехал в Москву, где получил новые документы и легенду на имя Александра Петрова.