Суд Франции обязал Абрамовича доплатить 1,2 миллиона евро налога за виллу на Лазурном берегу

Верховный суд Франции обязал российского миллиардера Романа Абрамовича доплатить 1,2 миллиона евро налогов за принадлежащий ему виллу Шато-де-ла-Кро на юге страны, сообщает агентство Bloomberg.

По мнению налоговой службы, российский олигарх занизил стоимость приобретенной в 2004 году недвижимости и недоплатил начисленные ему налоги за 2006 и 2007 год.

Французские налоговики оценили стоимость вилы в 41 тысячу евро за квадратный метр, исходя из данных продаж аналогичных особняков по соседству. В свою очередь, адвокаты Абрамовича утверждали, что особняк на момент покупки находился в запущенном состоянии и его новому владельцу пришлось вложить в ремонт порядка 150 миллионов евро, которые должны учитываться в налогообложении.

По данным The Daily Telegraph, Абрамович приобрел виллу в 2004 году за $30 млн. В здании 12 спален. Его площадь – более 2400 кв. м, площадь участка – более 75 000 кв. м. Построенный в конце 1920-х особняк был резиденцией нескольких коронованных особ: короля Эдуарда VIII, короля Леопольда III из Бельгии, последней королевы Италии, короля Египта Фарука I. В 50-х годах вилла принадлежала греческому мультимиллионеру Аристотелю Онассису. В 1957 году он продал ее другому греческому миллиардеру - Ставросу Ниаркосу. В 1970-х гг. на вилле произошел пожар, который уничтожил часть сооружений и с тех пор она оставалась заброшенной.