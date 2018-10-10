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Московский листок

Полицейщина испугалась огласки

Опубликовано 10.10.2018 автором Максим Красный в разделе комментариев 3

полиция телефон связь
Полицейщина испугалась огласки

В последнее время жители различных городов стали жаловаться на проверки телефонов полицаями. Стражи капитала искали в них блокируемый буржуазными властями мессенджер «Telegram» (https://readovka.ru/news/37799.amp), а заодно просматривали и все имеющиеся в устройствах переписки. Прикрываясь фразами о борьбе с наркоманами и наркоторговцами, скорее всего, проводилось исследование общественного мнения. Готовы ли российские наемные работники к грубому вмешательству в их «частную» жизнь классового аппарата господства и принуждения (государства) буржуазии или дадут отпор этим действиям?

Отпор был дан. Российские трудящиеся, усиленно обрабатываемые пропагандой капиталистов, все-таки громко и массово возмутились такой наглостью.

Реакция буржуазии не заставила себя долго ждать: руководство полицейщины все отрицает (https://tjournal.ru/77957-mvd-o-proverkah-smartfonov-na-nalichie-telegram-informaciya-ne-sootvetstvuet-deystvitelnosti).

Что это значит? Во-первых, буржуазия поняла, что трудящиеся еще не настолько зомбированы пропагандой, чтобы совсем уже начать пресмыкаться перед капиталистами и их прихвостнями.

Во-вторых, буржуазия боится дальнейшего озлобления трудящихся, поэтому все отрицает. В-третьих, раз уж они на это пошли, значат, продолжат; поэтому сознательный пролетарий должен сделать единственно верный вывод – в буржуазном обществе нет никаких абстрактных прав и свобод «для всех», а есть лишь вполне конкретные права и свободы богатеев. Исходя из последнего, сознательный пролетарий должен круглосуточно бдительным и внимательным. В любой момент и любым образом (не только на улице, но и через электронные каналы) буржуазия может сунуть свой длинный нос в переписки и звонки пролетариата. Поэтому наша задача общаться между собой так, чтобы и борьба пролетариата не ослабевала и буржуазия, даже получив доступ к нашим перепискам и записям звонков – ни черта там не нашла.

Да, товарищи! Живя в классовом обществе, мы всегда живем в состоянии войны. Иногда с неба на головы рабочим падают бомбы и с высот поливают пулемётные очереди, а иногда просто работает разведка: вычисляя активных борцов за рабочее дело, чтобы убить или репрессировать их, а также получить информацию о планах пролетариата, сделать все возможное (а возможностей у буржуев, как у господствующего класса, куда больше) для предотвращения их реализации. Поэтому расхлябанность и безответственность рабочих – верные слуги буржуазии, надежный фундамент бесконечного социального кошмара – капитализма!



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Власть это всего лишь НАЕМНЫЕ чиновники
народ их нанимает написал 10.10.2018 10:42
Поэтому расхлябанность и безответственность рабочих &#8211; верные слуги буржуазии, надежный фундамент бесконечного социального кошмара &#8211; капитализма
- и не только это - еще либезенье и чинопочитание - униженность и возвание к хорошему царю - это враги личности!
Власть это всего лишь НАЕМНЫЕ чиновники живущие на налоги которые платит НАРОД !
поэтому все эти презики губернаторы депутаты - всего лишь слуги народа - и нечего им шиковать на наши деньги.
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(без названия)
стоик1219 написал 10.10.2018 10:37
Помнится, как в СССР запрещали слушать вражеские голоса, выезжать за границу, наказывали смертью и тюрмами за несогласие с линией коммунистической партии?
с 1917 года сионисты-преступники тройкие, кагановичи, андроповы, гайдары, примаковы продят геноцид славян?
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(без названия)
Финни написал 10.10.2018 10:22
Чем сильнее страх изменников Советской Родины перед ограбленным Советским народом тем сильнее репрессии фашистского Государства.
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