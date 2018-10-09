Из-за новых санкций ВВП РФ может упасть на 2,5%, а доллар подорожать до 83 рублей

В случае масштабного расширения санкций ВВП России по итогам 2019 года может упасть на 2,5%, а курс доллара в среднем за год может составить 83 рублей, сообщает РБК со ссылкой на прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По мнению экспертов, в пессимистичном сценарии инфляция на конец года может подняться до восьми процентов, что вдвое больше прогноза ЦБ, а ключевая ставка вырасти до 12 процентов.

"В моменте этот сценарий кажется очень похожим [...] на сценарий, который реализовался в 2014 году, хотя там была одна причина — падение цен на нефть. Здесь же — комплекс причин и что-то очень похожее [в качестве результатов]", - пояснил эксперт группы исследований и прогнозирования Дмитрий Куликов.

В базовом же сценарии АКРА экономический рост в 2019 году составит 1,4%, средний курс доллара — 64 руб., а инфляция — 4,6%. Ключевая ставка на конец следующего года будет находиться на том же уровне, что и сейчас, — 7,5%.

Альтернативный сценарии агентства предполагает рост ВВП в 0,7%. При этом, среднегодовой курс рубля достигнет 73 руб. за доллар, инфляция — 5,7%, а ставка ЦБ на конец года — 8,5%.

Отметим, что неделей ранее президент России Владимир Путин призвал западные страны, желающие ввести санкции против России, сделать это как можно быстрее.

"Я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее", - сказал он на пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя".

По его словам, в этом случае у России были бы развязаны руки, и страна смогла бы воспользоваться всеми возможными и самыми эффективными средствами для защиты своих национальных интересов. Путин также отметил, что санкции вредят в первую очередь "тем, кто это делает".