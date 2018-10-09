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Московский листок

Из-за новых санкций ВВП РФ может упасть на 2,5%, а доллар подорожать до 83 рублей

Опубликовано 09.10.2018 в разделе комментариев 4

Из-за новых санкций ВВП РФ может упасть на 2,5%, а доллар подорожать до 83 рублей

В случае масштабного расширения санкций ВВП России по итогам 2019 года может упасть на 2,5%, а курс доллара в среднем за год может составить 83 рублей, сообщает РБК со ссылкой на прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По мнению экспертов, в пессимистичном сценарии инфляция на конец года может подняться до восьми процентов, что вдвое больше прогноза ЦБ, а ключевая ставка вырасти до 12 процентов.

"В моменте этот сценарий кажется очень похожим [...] на сценарий, который реализовался в 2014 году, хотя там была одна причина — падение цен на нефть. Здесь же — комплекс причин и что-то очень похожее [в качестве результатов]", - пояснил эксперт группы исследований и прогнозирования Дмитрий Куликов.

В базовом же сценарии АКРА экономический рост в 2019 году составит 1,4%, средний курс доллара — 64 руб., а инфляция — 4,6%. Ключевая ставка на конец следующего года будет находиться на том же уровне, что и сейчас, — 7,5%.

Альтернативный сценарии агентства предполагает рост ВВП в 0,7%. При этом, среднегодовой курс рубля достигнет 73 руб. за доллар, инфляция — 5,7%, а ставка ЦБ на конец года — 8,5%.

Отметим, что неделей ранее президент России Владимир Путин призвал западные страны, желающие ввести санкции против России, сделать это как можно быстрее.

"Я иногда думаю, что было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее", - сказал он на пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя".

По его словам, в этом случае у России были бы развязаны руки, и страна смогла бы воспользоваться всеми возможными и самыми эффективными средствами для защиты своих национальных интересов. Путин также отметил, что санкции вредят в первую очередь "тем, кто это делает".

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
йй написал 09.10.2018 21:03
> Во вторых электроэнергию надо эконмить
> ,а не разбазаривать,поэтому правительство
> делает все правильно!
_
И для кого экономить, можно поинтересоваться? Кто бенефициар?
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(без названия)
вася- написал 09.10.2018 20:46
Во первых Делягин такой же экономист,как я балерина. Он не имеет ни одной публикации в области экономики в научных изданиях. Он кремлевский пропагандист. Во вторых электроэнергию надо эконмить ,а не разбазаривать,поэтому правительство делает все правильно!
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а доллар подорожать до
в три раза написал 09.10.2018 20:44
RE:..а доллар подорожать до 83 рублей...
а 180 не хотите?
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Все-таки,интересно:
-Что это? написал 09.10.2018 20:27
Подписывал ли Ебн "канцлер-акт" в 1996году.
Похоже-да.
Иначе не объяснить Путинские годы,годы провалов,разорения десятков тысяч заводов и сел.
Не объяснить стыдливо называемый ими "отток капитала" до 0,5 млрд.долларов в день!
Не объяснить разорение науки,медицины,образования ,культуры.(сионские примеры не в счет...)
Оккупация.
Не иначе.
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