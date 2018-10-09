Суд вернул жене главаря кущевской банды особняк и Porsche

Ростовский областной суд оставил в силе решение о снятии ареста с имущества Анжелы-Марии Цапок, гражданской жены главаря "кущевской банды" Сергея Цапка. Ей вернули семейный особняк в Ростове площадью 409 квадратных метров, а также спорткар Porsche Panamera Turbo.

"Судебная коллегия оставила без изменения решение Железнодорожного районного суда по исковому требованию А.-М.Цапок об освобождении имущества - освободить от ареста жилой дом площадью 409 кв. метров и автомобиль "Порш Панамера", принадлежащие истице", - цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что суд принял это решение на основании того, что дом и автомобиль были приобретены лично Цапок.

Напомним, в июле 2018 года Краснодарский суд снял арест с $5,5 млн, находящихся на банковском счету Анжелы-Марии Цапок.

Арест на имущество и счета был наложен в 2010 году по просьбе следствия. Предполагалось, что деньги пойдут на выплату исков потерпевших от банды Цапков.