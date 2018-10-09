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Московский листок

Глава Конституционного суда заявил о необходимости изменений в Конституции

Опубликовано 09.10.2018 в разделе комментариев 3

Глава Конституционного суда заявил о необходимости изменений в Конституции

В Конституцию Российской Федерации могут быть внесены "точечные изменения" для восстановления "должного баланса в системе сдержек и противовесов", заявил Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

"Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки. В их числе отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры", - цитирует Зорькина "Российская газета".

Недостатки существуют, по мнению Зорькина, и в разграничении предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами.

"Но подобные недостатки вполне исправимы путем точечных изменений, а заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям...", - заключил Зорькин.

 



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Не надо обращать столько внимания на ставленника олигархов
Это несерьезно написал 09.10.2018 22:07
Или диктатура пролетариата,или диктатура буржуазии - вот в чем суть.
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Путина главой Госсовета пожизненно? Фигушки.
-Что это? написал 09.10.2018 21:56
Революция уже идет...
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(без названия)
LAM написал 09.10.2018 21:11
Вот старый клоун
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