Глава Конституционного суда заявил о необходимости изменений в Конституции

В Конституцию Российской Федерации могут быть внесены "точечные изменения" для восстановления "должного баланса в системе сдержек и противовесов", заявил Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

"Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки. В их числе отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры", - цитирует Зорькина "Российская газета".

Недостатки существуют, по мнению Зорькина, и в разграничении предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами.

"Но подобные недостатки вполне исправимы путем точечных изменений, а заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям...", - заключил Зорькин.