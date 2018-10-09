Чистый отток капитала из РФ вырос в 48 раз

Чистый отток капитала из России в третьем квартале текущего года вырос в 48 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 19,2 миллиарда долларов против 0,4 миллиарда долларов годом ранее, свидетельствуют данные ЦБ.

При этом, в январе-сентябре 2018 года из России вывели $31,9 млрд, что в 2,3 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

"Отрицательное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами составило $31,9 млрд ($13,7 млрд в январе-сентябре 2017 г.) и сложилось вследствие операций по сокращению внешних обязательств и размещению активов за рубежом", - говорится в комментарии регулятора.